Un caso único: el campeón de la NBA que ha sido elegido en el pick 1 del Draft de la G-League

Muchos no lo sabrán, pero la liga de desarrollo de la NBA, conocida como la G-League, tiene su propio Draft. Para participar, los jugadores deben no estar afiliados a ningún equipo de la NBA ni de la propia G-League, lo que significa que ingresan como agentes libres. Entre los perfiles más comunes se encuentran: los jugadores recién salidos del 'college' que no fueron seleccionados en el Draft de la NBA, los jugadores internacionales sin contrato vigente, los exprofesionales de otras ligas (como Europa o Latinoamérica) y aquellos que destacaron en los 'tryouts' locales organizados por los equipos de la liga de desarrollo. En cambio, no pueden participar los jugadores que poseen un contrato NBA estándar o un 'two-way', ni los que tienen una afiliación directa con algún equipo de la G-League, conocidos como 'affiliate players'.

Un giro radical

Dillon Jones fue drafteado la temporada pasada por los Thunder en el pick 26 de la primera ronda. Con OKC, el base disputó un total de 54 partidos, tres de ellos como titular, y promedió 2.5 puntos, 2.2 rebotes y 1.1 asistencias por partido. Su mejor encuentro fue en el último partido de la temporada regular del año pasado cuando anotó 13 puntos y 10 rebotes en la victoria de los Thunder ante los Pelicans por 115 a 100.

Tras proclamarse campeón con OKC, Dillon Jones fue traspasado a los Wizards con el objetivo de liberar espacio en la plantilla. Tras hacer parte de la pretemporada con Washington, los de la capital estadounidense decidieron cortar a Jones. Tras esto, DJ se vio obligado a buscar una nueva opción para seguir su andadura en la mejor liga del mundo: la G-League.

¿Qué hace especial el caso de Dillon Jones?

El base fue elegido en el pick 1 del Draft de la G-League por los South Bay (Lakers) que se celebró el pasado 25 de octubre. Algo que supuso una sorpresa para muchos. Lo que diferencia a Dillon Jones de otros primeros seleccionados en el Draft de la G League es el nivel de experiencia real que acumuló en la NBA antes de ser elegido. A diferencia de otros jugadores que solo tuvieron breves apariciones o contratos “two-way”, Jones disputó 54 partidos con los Oklahoma City Thunder, participando activamente en la rotación durante toda la temporada. Esto convierte su caso en algo atípico dentro de la historia del draft de la G League, ya que normalmente los jugadores seleccionados en el primer puesto son prospectos jóvenes con muy poca o sin experiencia en la NBA o jugadores liberados tras campamentos o contratos de exhibición. Esto, además, es más curioso aún si tenemos que hasta febrero el mercado sigue abierto y que Jones podría haber buscado alguna opción en la NBA.

Hay varios casos similares al de Dillon Jones en cuanto a jugadores, elegidos en el Draft de la NBA, que posteriormente han sido pick 1 de la G-League. Admiral Schofield, Jack White o Sam Merrill (quien está teniendo un gran inicio de temporada con los Cavs) son algunos ejemplos recientes. Sin embargo, lo que hace realmente especial el caso de Dillon Jones es que ninguno de ellos había sido campeón de la NBA y a la temporada siguiente seleccionado en el pick 1 del Draft de la G-League. Tras ser drafteado en la primera posición, Jones fue traspasado a los Rip City Remix (equipo de la G-League de los Blazzers). Dillon Jones pasará a la historia como el primer campeón de la NBA que es seleccionado en la primera posición del Draft de la G-League.