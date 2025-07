Desastroso inicio de una perla blaugrana en la NBA

La Summer League es uno de los principales focos para ver a los nuevos jugadores de las franquicias de la NBA. Sobre todo en el caso de los 'rookies', que entran en acción y muestran sus cualidades antes de empezar la competición de verdad. En el caso de una joven promesa procedente del Barça, no está teniendo una adaptación fácil.

Drafteado como número 20 del Draft por los Miami Heat, Kasparas Jakucionis es uno de los jugadores con mayor proyección de esta generación de jugadores. De hecho, las expectativas con el base lituano son muy altas y se espera que coja galones ya en su primera temporada. Sin embargo, su inicio en la Summer League no ha sido nada bueno.

En 2021, Jakucionis aterrizó en Barcelona con tan solo 15 años para ingresar en el Cadete A del equipo. En la siguiente temporada, el jugador ya alternó el equipo junior de primer año con el FC Barcelona B de la Liga EBA, junto a jugadores como Dame Sarr o Raúl Villar. A finales de ese mismo curso, debutaría con el primer equipo a lo grande: anotando un triple en apenas 30 segundos ante el Covirán Granada.

El lituano ha aterrizado en una situación de ensueño en Miami. Una franquicia que fue claramente superada en la primera ronda de los Playoffs y está en un momento de reestructuración importante. De las últimas cinco elecciones en primera ronda de los Miami Heat, tres de ellas estuvieron en el All-Rookie.

En su debut ante los San Antonio Spurs, sus estadísticas fueron muy discretas: 1/7 en tiros de campo, tres puntos, un rebote, una asistencia y tres pérdidas de balón. La verdadera preocupación de los Heat tras sus dos primeros partidos queda reflejada con estos números: las pérdidas de balón y su tiro inconsistente de tres puntos.

Kasparas Jakucionis, junto al Comisionado de la NBA, Adam Silver / AP

Y es que en el segundo partido, la actuación del lituano fue todavía peor. Ante Los Ángeles Lakers firmó cuatro puntos, un rebote, dos asistencias y cinco pérdidas de balón. En total en los dos partidos, Jakucionis ha jugado 43 minutos con los Miami Heat. A pesar de su mal inicio con la franquicia, el entrenador asistente Eric Glass vio cosas positivas del lituano.

"No se lo reprochamos"

"Obviamente sus tiros no entraron, pero nadie estuvo acertado. Así que no se lo reprochamos. Creo que compitió. Creo que dirigió el ataque cuando le tuvimos en esas posiciones. Creo que tomó buenas decisiones en el pick and roll. Estábamos muy contentos por él, pues era su primer partido", comentó Glass después del duelo ante los San Antonio Spurs.

Jakucionis promedió 15 puntos, 5,7 rebotes y 4,7 asistencias por partido, además de estar en un 44% de efectividad en los tiros de campo y un 31,8% en los triples, como estudiante de primer año en la Universidad de Illinois la temporada pasada. El futuro dirá si será capaz de aplicar estos números en una competición más exigente como la NBA.