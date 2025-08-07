¿Por qué es más difícil jubilarse en 2025? Este dato puede impedir la jubilación a los 65 años

Miles de personas están pensando a diario en el día en el que puedan firmar su jubilación y retirarse de la vida activa. Sin embargo, la edad de jubilación ya no es lo que era. No solo se está elevando de forma progresiva con el objetivo de mantener la estabilidad en el sistema de pensiones. Ahora no es tan fácil retirarse a los 65 años como lo era antes.

A partir de 2025, muchos trabajadores descubrirán que pese a haber cumplido 65 años, no pueden jubilarse de forma ordinaria. El motivo lo encontramos en un cambio que se encuentra en la Ley 27/2011, que eleva los requisitos de cotización imprescindibles para acceder a la jubilación ordinaria a esa edad.

¿Qué sucede a los 65 años y por qué no puedo jubilarme de forma ordinaria ahora?

Solo aquellos que hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses pueden jubilarse con 65 años en 2025. El resto de trabajadores tendrán que esperar hasta los 66 años y 8 meses, dos meses más que en 2024 y dos meses menos que en 2026, donde dicha edad se fijará en los 66 años y 10 meses.

Como habrás comprobado ya, se está aumentando de forma gradual la edad de jubilación, en concreto desde el año 2023, con el objetivo de responder al envejecimiento de la población y a la necesidad de que aguante nuestro sistema de pensiones, ya muy afectado por la 'deuda'.

Por otro lado, si aspiras a cobrar el 100% de tu base reguladora, también es imprescindible haber cotizado al menos 36 años y 6 meses en 2025, una cifra que irá en aumento de aquí a 2027 hasta alcanzar los 37 años.

A grandes rasgos, ahora no es suficiente con alcanzar la edad, también debes demostrar que tu carrera es larga y continua, algo muy complicado en algunos sectores de la población, con la enorme competencia que existe, la temporalidad y los salarios todavía más bajos que la media europea.