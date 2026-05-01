Sinner - Zverev: a qué hora es la final del Mutua Madrid Open 2026 y dónde ver por TV y en directo

El Mutua Madrid Open 2026 se prepara para su esperado colofón final. Jannik Sinner y Alexander Zverev, los dos mejores tenistas de la presente edición del Masters 1000 madrileño, miden sus fuerzas en la gran final con el objetivo tomar el relevo de Caper Ruud en el palmarés de la competición.

El primer billete hacia la final fue a parar a manos de Sinner, que se deshizo con facilidad del vigente campeón del Barcelona Open Arthur Fils. El número 1 del mundo, que previamente había eliminado a la sensación del torneo Rafa Jódar, se sitúa a un paso de conquistar el título habiendo cedido un único set a lo largo de su camino en la Caja Mágica.

El último obstáculo entre Sinner y uno de los pocos títulos que se le resisten será Alexander Zverev, el número 3 del mundo. El alemán, que viene de dejar por el camino al prometedor Blockx y a grandes nombres como Cobolli o Mensik, ya sabe lo que es conquistar el Masters Madrileño, y buscará su triple corona tras los títulos conseguidos en 2018 y 2021.

Zverev, rival de Sinner en la final del Mutua Madrid Open 2026 / Europa Press

¿A qué hora juega Sinner contra Zverev en el Mutua Madrid Open?

Jannik Sinner se enfrentará a Alexander Zverev en la final del Mutua Madrid Open 2026 este domingo 3 de mayo a partir de las 17:00 horas (CEST).

¿Dónde ver la final del Mutua Madrid Open por TV, gratis y en directo?

En España, la final del Mutua Madrid Open 2026 entre Jannik Sinner y Alexander Zverev se podrán ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open son las plataforma de pago Movistar+ y Tennis TV.

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