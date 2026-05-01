TENIS
Sinner - Zverev: a qué hora es la final del Mutua Madrid Open 2026 y dónde ver por TV y en directo
A qué hora se juega la final del Mutua Madrid Open 2026 y en qué canal ver el Sinner-Zverev en abierto desde España
El Mutua Madrid Open 2026 se prepara para su esperado colofón final. Jannik Sinner y Alexander Zverev, los dos mejores tenistas de la presente edición del Masters 1000 madrileño, miden sus fuerzas en la gran final con el objetivo tomar el relevo de Caper Ruud en el palmarés de la competición.
El primer billete hacia la final fue a parar a manos de Sinner, que se deshizo con facilidad del vigente campeón del Barcelona Open Arthur Fils. El número 1 del mundo, que previamente había eliminado a la sensación del torneo Rafa Jódar, se sitúa a un paso de conquistar el título habiendo cedido un único set a lo largo de su camino en la Caja Mágica.
El último obstáculo entre Sinner y uno de los pocos títulos que se le resisten será Alexander Zverev, el número 3 del mundo. El alemán, que viene de dejar por el camino al prometedor Blockx y a grandes nombres como Cobolli o Mensik, ya sabe lo que es conquistar el Masters Madrileño, y buscará su triple corona tras los títulos conseguidos en 2018 y 2021.
¿A qué hora juega Sinner contra Zverev en el Mutua Madrid Open?
Jannik Sinner se enfrentará a Alexander Zverev en la final del Mutua Madrid Open 2026 este domingo 3 de mayo a partir de las 17:00 horas (CEST).
¿Dónde ver la final del Mutua Madrid Open por TV, gratis y en directo?
En España, la final del Mutua Madrid Open 2026 entre Jannik Sinner y Alexander Zverev se podrán ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open son las plataforma de pago Movistar+ y Tennis TV.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final del Mutua Madrid Open 2026 a través de nuestra narración en directo, así como con la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.
- ¡El Barça quiere devolverle al PSG el 'robo' de Dro!: tantean a la perla de la cantera parisina
- Sale a la luz la cita de Lamine Yamal con su nuevo amor
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- Inglaterra clama al cielo con Luis Díaz: 'Es absolutamente ridículo
- Estaremos en la regla del 1-1 antes del 30 de junio, seguro
- Klopp no entrenará al Real Madrid
- El surrealista factor que podría dificultar al Barça el regreso a la regla 1:1
- La estrategia de Jorge Mendes para cerrar el fichaje de Bernardo Silva por el Barça