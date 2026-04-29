Sinner - Zverev, final del Mutua Madrid Open 2026, en directo: última hora y resultado

Última hora y resultado en vivo del partido entre Jannik Sinner y Alexander Zverev de la final del Mutua Madrid Open 2026.

Partido del Masters 1000 de Madrid

40-15 SINNER 1-0 ZVEREV* | 1er SET (0-0) Falla con la derecha el alemán... y son dos bolas de break para Sinner.

30-15 SINNER 1-0 ZVEREV* | 1er SET (0-0) Moviendo Sinner de un lado a otro a Zverev. Se le ve muy cómodo.

15-15 SINNER 1-0 ZVEREV* | 1er SET (0-0) Buen saque del alemán y resto fuera.

15-0 SINNER 1-0 ZVEREV* | 1er SET (0-0) Cómo empieza Sinner desde el resto. Durísimo.

SINNER* 0-0 ZVEREV | 1er SET (0-0) Saque abierto y derecha potente al otro lado. ¡Juego para Jannik Sinner!

30-15 SINNER* 0-0 ZVEREV | 1er SET (0-0) Saque directo y otro gran primero. Así le da la vuelta al juego.

0-15 SINNER* 0-0 ZVEREV | 1er SET (0-0) Menudo intercambio para empezar. Muy profundo Zverev, que fuerza el error del italiano.

SINNER* 0-0 ZVEREV | 1er SET (0-0) ¡Esto empieza ya! Sacará Sinner de inicio, así lo eligió Zverev.

¡Ya están Sinner y Zverev en la pista! Calentamiento y esto empieza. Bien puntuales.