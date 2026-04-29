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MADRID OPEN
Sinner - Zverev, final del Mutua Madrid Open 2026, en directo: última hora y resultado
Sigue en directo la final del Masters 1000 de Madrid entre Jannik Sinner y Alexander Zverev
Última hora y resultado en vivo del partido entre Jannik Sinner y Alexander Zverev de la final del Mutua Madrid Open 2026.
40-15
SINNER 1-0 ZVEREV* | 1er SET (0-0)
Falla con la derecha el alemán... y son dos bolas de break para Sinner.
30-15
SINNER 1-0 ZVEREV* | 1er SET (0-0)
Moviendo Sinner de un lado a otro a Zverev. Se le ve muy cómodo.
15-15
SINNER 1-0 ZVEREV* | 1er SET (0-0)
Buen saque del alemán y resto fuera.
15-0
SINNER 1-0 ZVEREV* | 1er SET (0-0)
Cómo empieza Sinner desde el resto. Durísimo.
SINNER* 0-0 ZVEREV | 1er SET (0-0)
Saque abierto y derecha potente al otro lado. ¡Juego para Jannik Sinner!
30-15
SINNER* 0-0 ZVEREV | 1er SET (0-0)
Saque directo y otro gran primero. Así le da la vuelta al juego.
0-15
SINNER* 0-0 ZVEREV | 1er SET (0-0)
Menudo intercambio para empezar. Muy profundo Zverev, que fuerza el error del italiano.
SINNER* 0-0 ZVEREV | 1er SET (0-0)
¡Esto empieza ya! Sacará Sinner de inicio, así lo eligió Zverev.
¡Ya están Sinner y Zverev en la pista! Calentamiento y esto empieza. Bien puntuales.
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