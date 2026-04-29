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MADRID OPEN

Sinner - Zverev, final del Mutua Madrid Open 2026, en directo: última hora y resultado

Sigue en directo la final del Masters 1000 de Madrid entre Jannik Sinner y Alexander Zverev

Jannik Sinner, en el Mutua Madrid Open

Jannik Sinner, en el Mutua Madrid Open / EFE

Iker Kind

Iker Kind

Última hora y resultado en vivo del partido entre Jannik Sinner y Alexander Zverev de la final del Mutua Madrid Open 2026.

Partido del Masters 1000 de Madrid
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