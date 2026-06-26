TENIS
Sorteo de Wimbledon 2026 hoy: a qué hora y dónde ver por TV, en directo y online
A qué hora empieza el sorteo de Wimbledon de hoy del cuadro principal y cómo ver online y en streaming desde España
Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y broche de la gira sobre hierba, está a la vuelta de la esquina. Hoy se celebra el sorteo del cuadro principal del torneo, tras el cual los principales aspirantes conocerán su posible camino hacia el título.
La fase principal de la presente edición de Wimbledon se disputa del lunes 29 de junio al domingo 12 de julio en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres. El sorteo de los cuadros individuales tiene lugar hoy en las mismas instalaciones a una hora novedosa: las 11:00 horas en España.
El tercer Grand Slam de la temporada volverá a reunir a las mejores raquetas del circuito, aunque el bicampeón Carlos Alcaraz no podrá defender su condición de campeón al seguir recuperándose de su lesión en la muñeca derecha. Su ausencia otorga a Jannik Sinner, vigente campeón, el papel de gran favorito.
Más allá del evidente favoritismo de Jannik Sinner y de la expectativa por el desempeño de Djokovic o Zverev, uno de los nombres a seguir con atención será el de Rafa Jódar, siempre que su estado físico se lo permita. El madrileño afronta el sorteo con una importante duda: unas molestias en el músculo abdominal le impidieron participar en Queen's y Eastbourne, y su presencia en Londres sigue sin estar confirmada.
Si finalmente puede disputar el torneo, lo haría como cabeza de serie, beneficiado por las bajas de Alcaraz y otros jugadores. Jódar llegaría al All England Club sin haber disputado un solo partido sobre hierba como profesional, con toda su experiencia en la superficie limitada a su etapa júnior. Una incógnita física que no empaña, sin embargo, la temporada más brillante de su carrera.
¿A qué hora es el sorteo de Wimbledon 2026?
El sorteo del cuadro principal de Wimbledon 2026 se celebrará este viernes 26 de mayo a partir de las 11:00 horas (CET).
¿Dónde ver el sorteo de Wimbleodn 2026 desde España?
En España, el sorteo del cuadro principal de Wimbledon se podrá seguir por TV y online a través de Movistar+.
Otra opción alternativa para seguir la confección del cuadro en streaming son los canales oficiales del torneo en YouTube y redes sociales.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en Roland Garros 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como con las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.
- El ‘test Zubiaurre’: la tesis jurídica que apunta a una rebaja millonaria por Julián Álvarez
- El futuro de Koundé entra en escena
- Pedro Gargantilla, médico, sobre Ilia Topuria: 'Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en las eliminatorias: cruces confirmados, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- José Luis Sánchez, sin rodeos en 'El Chiringuito': 'Julián Álvarez ha caído en una trampa
- El Barça se rinde a Cancelo y refuerza su apuesta por el portugués
- Barça - Valencia Basket, en directo hoy: resultado de la final del play-off de la Liga Endesa, en vivo
- Conociendo a Mateu Alemany, lo de Julián va para largo