Quién es quién en el equipo de Alcaraz

El éxito de Carlos Alcaraz no se puede entender sin conocer a fondo todas y cada una de las caras que conforman su equipo. Desde el banquillo a pie de pista hasta el palco del jugador, conformando un universo único y excepcional de profesionales listos para dar el máximo en beneficio de su pupilo.

Médico, fisioterapeuta, preparador, entrenadores y familiares que acompañan éxito a éxito al tenista murciano, que siempre tiene presente a los suyos.

De entre todos ellos, ocho caras visibles más allá de su padre y su tío, que acompañan a Carlitos en el día a día en todos los grandes torneos.

Sin Juan Carlos Ferrero, el equipo de Alcaraz sigue siendo el más lujoso de todo el circuito, demostrando en Australia que pese a la ausencia del entrenador valenciano, sigue siendo capaz de lograr lo más grande. El paso adelante de Samu López y de su hermano Álvaro ha sido u éxito rotundo, con un título que sabe a mucho más tanto para el jugador como para el equipo.

ASÍ ES EL UNIVERSO ALCARAZ

Samu López - El nuevo jefe Con la salida de Ferrero, Samu López ha tomado las riendas como entrenador principal. Pese a las dudas y a todo el revuelo generado por la separación, el entrenador alicantino ha vuelto a demostrar que está más que preparado para actuar como entrenador de un Alcaraz que lo ha defendido a capa y espada. Antes de entrar en el equipo del murciano, Samu fue el entrenador de Pablo Carreño.

Álvaro Alcaraz - El hombre de las 'Manos Bendecidas' Hermano mayor de Carlos y la persona de más confianza en su día a día. La importancia de la familia es vital para Carlitos, que tiene en Álvaro a su mano derecha y ahora también con la función de 'segundo entrenador'. "Me aporta todo para rendir al máximo" explicó el murciano sobre su hermano, quien también jugó al tenis de pequeño y aporta sus conocimientos para ayudar a Carlitos. Además, es el artífice del método ya famoso "M.B.H." (Método Blessed Hands) desde que su destrozo en el pelo de Carlitos en el US Open se convirtió en el amuleto para ganar el Grand slam.

Albert Molina - El hombre de confianza Es el gran descubridor de Alcaraz y quien lo llevó a la Academia de Ferrero. Empezó como entrenador y después se convirtió en agente en IMG donde estuvo a cargo de David Ferrer. Se encarga de los contratos del tenista y de su relación con la prensa. Es omnipresente: en la pista, en cada entrenamiento, en cada rueda de prensa y también en el palco cada partido.

Alberto Lledó - El escultor de su cuerpo y ‘culpable’ del cambio Es el hombre que se encarga del cuerpo de Alcaraz y quien ideó el gran cambio que hizo desde finales de 2021 hasta el Open de Australia de 2022. Trabaja con él en la Academia en Villena, con sus valores. "Disciplina, trabajo, esfuerzo y un cuerpo sano". Es la clave de su resistencia en la batalla ante Sinner.

Isabel Balaguer - La figura en la sombra Es su psicóloga desde 2019. Cuando Alcaraz entrena en Villena, lo visita a menudo para charlar con él. Durante los torneos se comunica principalmente con Juan Carlos Ferrero. Pero casi nunca ha asistido a una competición. Como no le gusta ser el centro de atención, nunca ha concedido entrevistas a los medios sobre su paciente.

Juanjo López - Médico y amigo de la familia Cuida de Alcaraz desde los 8 años. Experto en traumatología deportiva, antes de convertirse en el médico oficial de Alcaraz, ocupó puestos en el Real Murcia y en Los Ángeles gracias a los hermanos Pau y Marc Gasol. Está de manera regular en los torneos y es otro de los hombres de confianza de Carlitos. "También somos muy buenos amigos y confiamos el uno en el otro".