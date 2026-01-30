Pol Altimira, fisioterapeuta: “La clave para Alcaraz pasa por una recuperación 'inmediata y controlada' antes de medirse a Djokovic”

La imagen de Alcaraz en las semifinales del Open de Australia fue digna de admirar. El murciano, al límite físico ante Zverev, sacó adelante un encuentro que se le hacía cuesta arriba en la Central de Melbourne. Alcaraz resucitó para terminar metiéndose en su primera final del único Grand Slam que le queda tras imponerse al número tres del mundo por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5.

El tenista murciano pasó por todos los escenarios posibles. Fue una batalla increíble en la que se vivieron un total de cinco horas de tensión, cambios de guion constantes y un desenlace que puso a prueba los límites físicos y mentales de ambos jugadores.

"Creyendo. Siempre lo digo, tienes que creer en ti mismo. En mitad del tercer set, estaba muy mal físicamente. Sabía lo que tenía que hacer, poner el corazón. Luché hasta la última bola. Ha sido uno de los partidos más duros de mi carrera. Estoy muy orgulloso de la manera en la que le he dado la vuelta", dijo Alcaraz tras el duelo.

Alcaraz también negó cualquier pensamiento de retirarse tras los problemas físicos que sufrió: “En ningún momento se me pasó por la cabeza abandonar. Lo que se vio en el vídeo no tenía nada que ver con eso”, afirmaba.

Alcaraz, una recuperación 'express' para la final

El murciano acabó el duelo con calambres y vómitos, debido a la exposición a un clima cálido y la deshidratación. Pero durante el partido, se pudo ver cómo su entrenador le animaba a concentrarse y a seguir adelante. “Mi cuerpo está cargado, es normal después de tantas horas. Ya he empezado con el trabajo de recuperación y esta noche pasaré por el fisio para intentar llegar lo mejor posible a la final”, decía.

Pol Altimira, fisioterapeuta catalán, analizó el estado físico del tenista tras el duelo y puso encima de la mesa un 'tip' ideal antes de que el murciano se enfrente a Novak Djokovic el próximo domingo 1 de febrero.

"Justo después del entrenamiento sería interesante acudir al fisioterapeuta para realizar una recuperación primaria, con el objetivo de normalizar el tono muscular del tren inferior a un ritmo lento para activar el sistema parasimpático, combinándolo con una buena movilidad articular y estiramientos muy suaves para normalizar al máximo el tono muscular", recomienda.

Pol Altimira, fisioterapeuta deportivo / @pol.altimira

"También se puede combinar con presoterapia, como por ejemplo botas de compresión tipo ReBoots, o dispositivos como GameReady, que combinan presoterapia y crioterapia. Además, es interesante realizar contrastes de temperatura en bañeras de agua fría y caliente", dice Altimira.

Además, detalla el fisio, que aunque desde fuera pueda parecer sorprendente que Alcaraz haya sido capaz de recomponerse en pleno partido, es algo para lo que está preparado. A nivel de alimentación, Alcaraz debería de seguir una dieta nutricional habitual, sin cambiar los hábitos. "A nivel nutricional, algunos conceptos básicos son la importancia de la hidratación con electrolitos y la ingesta de carbohidratos para la recarga de glucógeno. En cuanto a la suplementación, puede ser interesante la creatina, la beta-alanina, las proteínas, etc., aunque esto depende mucho de cada deportista, sus preferencias y tolerancias", concluye.

Noticias relacionadas

A todo esto, Alcaraz ya está acostumbrado a este tipo de escenarios y le espera una final muy bonita sobre la pista, en la otra parte del mundo.