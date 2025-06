Tebas: "Si quieren a Nico Williams, tendrán que vender"

Javier Tebas ha sido el invitado del Club Sports Business Esade Alumni con motivo de una sesión que con el título "El modelo económico de La Liga: 10 Años de transformación y el futuro del fútbol profesional”. Durante esta charla, celebrada este martes por la mañana, el presidente de la patronal del fútbol repasó el pasado, presente y futuro del organismo que preside diez años después de la firma del Real Decreto con el que se implantó el reparto centralizado de los derechos audiovisuales. Y, por supuesto, habló del Barça.

El dirigente de LaLiga echó agua al vino en lo referente al fichaje de Joan Garcia, pero también opinó sobre las opciones que tiene el Barça de firmar a Nico Williams. "No estamos ni en fechas, pero veremos... el Barça tiene que hacer cosas para poder inscribirlo, no muchas, pero tiene que hacer y ya sabe cuáles son", comentó. Tebas entiende que si la junta de Laporta hace los deberes, no debería tener problemas para inscribir al portero.

Joan Garcia, ex futbolista del Espanyol / EFE

Otro tema es el del futbolista del Athletic: "¿Si tiene dinero el Barça para fichar a Nico e inscribirle? No lo sé. Pero al final se escuchan tantos: Williams, el otro, el de la moto... primero que lo que se tenga que inscribir sea verdad, que no lo sé", dijo Tebas. Y acabó diciendo sobre el navarro que ahora mismo "no cumplen aún con los requisitos para fichar libremente. Si quieren a Nico, tendrán que vender y ajustar mucho sus cuentas".

Nico Williams, la gran ilusión / EFE

Como no podía ser de otra forma, Tebas también habló de Florentino Pérez y del modelo opuesto al actual que le gustaría implementar al presidente del Real Madrid: "Lo mío con Florentino no es un problema personal, es un modelo de industria absolutamente diferente. Él defiende una Superliga que destruiría las ligas nacionales", asegura antes de exponer la que, pare él, es una falta de profesionalidad evidente del proyecto: "Han sacado tres formatos diferentes en cuatro años. Eso que lo haga mi hijo o unos amigos en la barra del bar... Demuestra que está poco pensado".

Piratería y nuevas competiciones

Tebas preferiría no estar enemistado profesionalmente con el mandatario blanco: "Yo estaría más comodo abrazando a Florentino, estaría feliz en mi casa y mis hijos no me mirarían mal", asegura sobre el desgaste que le supone mantenerse firme en sus convicciones. Sin embargo, "si quieres dirigir, crear riqueza y crear industria, tenes que salir de la situación de confort y ser políticamente incorrecto".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / EFE

Todo ello porque existen muchos retos por delante, sobre todo dos: "La piratería y las nuevas competiciones, que están poniendo en riesgo el ecosistema. Y si no nos enfrentamos a ello con dureza y saliéndonos de la zona de confort va a ser duro. Es más bonito ir a la Eurocopa y sentarte en el palco que enfrentarte y ser políticamente incorrecto".