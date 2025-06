Tebas: "Espero que el Barça me dé un verano tranquilo, saben lo que hacer"

Javier Tebas se refirió en entrevistas radiofónicas a 'El partidazo de la Cadena COPE' y a 'El Larguero' de la Cadena SER sobre la situación de fair-play del Barça y la intención del club azulgrana de inscribir a Joan Garcia previo pago de su cláusula de rescisión de 25 millones de euros. También habló del regreso del equipo azulgrana al Spotify Camp Nou y negó que se permitiera descansar a Real Madrid y Atlético de Madrid en la primera jornada liguera de la próxima temporada a causa del Mundial de Clubes.

"Espero tener un verano tranquilo con el Barça, saben lo que tienen que hacer y esperamos que lo hagan cuanto antes y así estaremos tranquilos", señaló Tebas sobre la situación azulgrana. Y añadió: "No es muy difícil lo que tienen que hacer. Espero que lo hagan”.

También el presidente de LaLiga admitió no saber cuándo se depositará la cláusula de Joan Garcia en LaLiga porque “suelen llamar el día antes o la misma mañana para avisar de que se deposita la cláusula. En Barcelona lo sabrán mejor que en la Liga”.

"El Barça volverá al Camp Nou en Liga por el 20 de septiembre"

Javier Tebas confirmó que el FC Barcelona podrá jugar los primeros partidos de LaLiga 2025/2026 fuera de casa para de esta manera, acabar de acondicionar el Spotify Camp Nou. Y explicó que "el primer partido en el Camp Nou para el Barça será al volver de la fecha FIFA, por el 20 de septiembre".

Arremete contra Florentino

Javier Tebas volvió a cargar con dureza contra Florentino Pérez. "No hay relaciones, va diciendo en todas las comidas que me quieren echar". Y añadió que el Mundial de Clubes no es su problema y no hará excepciones ni con Real Madrid ni con el Atlético, que deberán empezar el campeonato como todos. Además de ver "imposible" un derbi madrileño en la primera fecha".

"El Barça se queja de los árbitros dos veces; el Madrid, antes de todos los partidos", culminó un Javier Tebas muy beligerante con el club blanco y expectante con los asuntos económicos del azulgrana.