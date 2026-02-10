Los siete reproches tácticos a Arbeloa

Desde su llegada a mediados de enero, Arbeloa ha dirigido siete partidos al frente del Real Madrid, tomando decisiones tácticas que han generado diversas reacciones dentro del vestuario. Aunque los jugadores han manifestado sus opiniones, lo han hecho procurando mantener un ambiente cordial y consciente de la supervisión institucional.

Pesos pesados

Se ha percibido que Arbeloa ha adaptado su planteamiento para que futbolistas como Vinícius, Bellingham y Mbappé tengan libertad en el campo, reconociendo su impacto diferencial. Sin embargo, esta flexibilidad ha generado cierta inquietud entre otros miembros del equipo, quienes aspiran a un trato similar aunque no tenga su nivel ni ganen lo mismo.

El segundo asunto es el manejo de la suplencia de Carvajal, capitán del equipo. Es motivo de debate, especialmente por la ausencia de explicaciones directas. El caso se intensificó en Mestalla, cuando Arbeloa optó por el canterano David Jiménez y posteriormente por Trent, recién recuperado de una lesión, lo que dio lugar al denominado ‘caso Carvajal’.

Laterales, Gonzalo y Ceballos

Tampoco aprobaron que pusiera a Valverde y Camavinga de laterales contra el Rayo Vallecano, teniendo disponibles a Carreras y a Carvajal. Tras el partido llegó esa charla de una hora en la que hablaron claro, pero solo sirvió para que Arbeloa viese menguada su capacidad de decisión. El cuarto reproche está relacionado: la utilización de Gonzalo en posiciones distintas a la de delantero centro ha generado dudas sobre el aprovechamiento de su potencial.

Vinícius es intocable para Arbeloa / AP

El siguiente afecta a Ceballos, que ha expresado su descontento de forma indirecta en redes sociales: “Somos pocos amigos, la lealtad es cara”. Enigmático mensaje que descubre la preferencia de Arbeloa por Cestero en partidos clave ante el Benfica y el Valencia. El andaluz purga banquillo con el salmantino, ha participado en tres de los siete partidos pero todavía no ha sido titular incluso con Tchouameni sancionado, o Valverde y Camavinga jugando de laterales.

Güler y Valverde

El sexto punto de fricción surgió con Güler. Fue inesperado, pero el turco no tiene la jerarquía de Vinícius para arrastrar al resto contra las decisiones del entrenador. Mostró su desacuerdo con razón, como Vinícius a Xabi cuando lo sustituyó en el Clásico, al ser cambiado en Lisboa pese a estar en buena dinámica. “Siempre a mí, siempre yo”, dijo mirando al banquillo.

Finalmente, la persistencia de ubicar a Valverde de lateral derecho, a pesar de tener disponible en los siete partidos a Carvajal y de conocer la preferencia del uruguayo por otras posiciones. Estos episodios evidencian los retos que enfrenta Arbeloa en la gestión del grupo, donde la toma de decisiones se ve condicionada por la dinámica interna y las expectativas de los jugadores.