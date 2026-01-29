Más lío en el Madrid: Güler estalla contra Arbeloa: "Siempre a mí, siempre yo"

Arda Güller, uno de los niños mimados de Xabi Alonso, ha abierto un nuevo frente en la crisis del Real Madrid dejando claro su desacuerdo con el técnico, Álvaro Arbeloa. El jugador turco se enfadó muchísimo cuando fue sustituido en el minuto 78 cuando el Madrid perdía por 3-2 y se dirigió desafiante al banquillo quejándose de su situación. Güler se siente cabeza de turco, aunque es una de las piezas que no está funcionando a pesar de la apuesta de club por él.

Arbeloa quiso aprovechar la última ventana de cambios para hacer tres sustituciones y sacó del campo a jugadores señalándolos. Huijsen, muy mal en defensa y superado, Carreras, que no tuvo ayudas de Vinicius y sufrió y Güler, uno de los grandes males del Madrid al no dar la talla en el centro del campo, salieron del terreno de juego

Tanto Huijsen como Carreras lo hicieron rápido y sin quejarse. Abatidos por el rendimiento y el resultado, pero sin realizar gestos. Pero a Güler se le torció el gesto y comenzó a realizar movimientos con los brazos que daban a entender su disgusto con la decisión de Arbeloa.

Desde Turquía leyeron los labios del futbolista, que ni siquiera se tapó la boca, y dijo claramente mientras salía del campo: "Siempre a mí, siemppre yo", quejándose por el cambio y diciendo que 'no' con la cabeza mientras caminaba por los aledaños del terreno de juego hasta que llegó al banquillo.

Ahí expresó también su malestar y se fue corriendo al túnel de vestuarios una vez acabado el partido. Güler sabe que su situación ha cambiado. Xabi Alonso decidió apostar claramente por él a pesar de su inconsistencia en los partidos y su nula capacidad defensiva y fue una de las causas del horrorso Madrid que acabó construyendo. Arbeloa le ha dado algo de continuidad, más por la escasez de medios que por tenerle una confianza plena.

La afrenta de Güler a su entrenador es un episodio más del calvario deportivo que está pasando el Real Madrid. Y a Arbeloa se le ha abierto una brecha con un jugador temperamental y que ya se la lió a Carlo Ancelotti el curso pasado. El italiano siempre tuvo claro que no tenía calidad para estar en el Madrid y no le hizo jugar, algo que también acabó pesando en su destitución.