Las sensaciones condenan a Xabi Alonso

El gesto de Xabi Alonso al escuchar el pitido final ante el Talavera lo decía todo. Su rostro era el de alguien totalmente abatido, que ve como las cosas no salen mientras las semanas pasan y su situación en el Real Madrid cada vez es más crítica.

El Real Madrid ganó ante el Alavés y lo hizo también ante el Talavera, pero las sensaciones que dejó el equipo en los dos partidos fueron muy negativas, especialmente en el encuentro copero. El desgaste en el entrenador es evidente, mientras la ilusión que levantó su llegada se ha diluido por completo.

Por el momento, los goles de Kylian Mbappé están salvando el puesto del técnico en el conjunto blanco, pero la involución del equipo en cuanto al juego arrastra cada vez más a Xabi Alonso a una condena que, salvo milagro, parece inevitable. La idea del club continúa siendo mantener al técnico hasta la Supercopa de España, que será su gran examen, pero una hecatombe ante el Sevilla el fin de semana puede adelantar las decisiones.

Desde el Madrid se hizo una apuesta muy fuerte por el ex del Bayer Leverkusen, que llegó con un contrato de tres años y la idea de cambiar por completa los métodos de trabajo y el juego que había exhibido el equipo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

Seis meses después, todos esos castillos en el aire son polvo. El equipo juega cada vez peor, sufre ante cualquier rival, incluido uno de Primera RFEF, sus métodos de trabajo son cuestionados por los futbolistas y su mensaje no llega a gran parte de la plantilla. La situación es crítica, tanto o más que hace unas semanas. Xabi Alonso vive en u ultimátum constante y la posibilidad de revertir la situación actual parece casi un milagro.

Xabi Alonso, ante el Talavera / Associated Press/LaPresse / LAP

Hay varios factores importantes a tener en cuenta. El primero, como ya hemos mencionado, es que el club, más allá de pedirle resultados, exige una mejoría en el juego del equipo que no ha llegado en ningún momento. Xabi ha pasado de ser un técnico intervencionista a arriesgar lo más mínimo, tratando de hacer concesiones a las estrellas de la plantilla a pesar de que eso tenga una influencia negativa directa en lo que se ve sobre el césped.

Las piezas no encajan y el entrenador no propone alternativas. Tampoco convence la preparación física que ha seguido el equipo ni la gestión de algunos futbolistas. La guerra pública con Vinicius Jr ha pasado a un segundo plano, pero es difícil entender que Mbappé jugará el partido completo ante el Talavera una semana después de no poder disputar ni un solo minuto ante el Manchester City y arrastrando molestias.

Tampoco se entiende que Endrick, que fue el mejor jugador del Madrid ante el Talavera, no haya contado con una sola oportunidad por parte de Xabi Alonso o que el técnico decida poner al brasileño de titular cuando ya tiene cerrada su salida al Lyon en forma de cesión.

Xabi Alonso no encuentra las soluciones y el tiempo corre en su contra. Mbappé y Lunin se encargaron de evitar la catástrofe ante el Talavera. A pesar de todo, las sensaciones son horribles y el técnico tiene muy difícil revertir la situación.