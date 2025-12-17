Xabi Alonso: "El objetivo era pasar y por eso me voy contento"

El Madrid está en la siguiente fase de la Copa del Rey, pero la imagen que dejó ante el Talavera fue muy preocupante. A pesar de todo, Xabi Alonso no se mostró nada pesimista en rueda de prensa.

"Ha sido de estas cosas que pasan en la Copa. Nos ha pasado a nosotros y he visto que también a otros equipos. Incluso con el 1-3 hemos concedido esa falta, ese 2-3, el Talavera se ha venido arriba... No marcar el 0-3 te deja el partido abierto y así ha sido hasta el final", analizó el técnico ante los medios.

Xabi fue cuestionado por la titularidad de Mbappé, que terminó completando el partido ante un equipo de Primera RFEF: "Ha sido decisivo con los dos goles. Kylian siempre tiene esa facilidad de marcar goles. El tercer gol ha sido clave, por eso lo hemos mantenido en el campo y por eso ha iniciado".

Mbappé, ante el Talavera / Associated Press/LaPresse / LAP

Además, el entrenador sorprendió a los presentes afirmando que se había ido satisfecho por el pase a octavos: "Ha sido una segunda parte competida. Ha sido una eliminatoria de Copa emocionante. Objetivo cumplido y a ver el siguiente. El objetivo es pasar y por eso sí que me voy satisfecho y me voy contento. Nos ha faltado un poco de continuidad, ser más constantes durante los partidos y no pensar que no puede pasar nada. Hay que ser más maduros".

"Vamos a seguir insistiendo. El único objetivo es Mallorca, perdón, Sevilla. Necesitamos los tres puntos y buenas sensaciones, obviamente. Luego pararemos para seguir mejorando todo lo que tengamos que mejorar", explicó el entrenador, con lapsus incluido sobre su próximo rival.

La nota positiva la dejó David Jiménez, que cuajó un buen partido como titular: "Les conozco bien de la temporada que están haciendo en el Castilla. David ha completado 90 minutos muy estable. No le quema el balón y se asocia bien. Jorge es un proyecto de jugador muy bonito que tenemos en el Castilla. Está mejorando este año y está cerca".

"Endrick ha estado muy activo, con mucho cambio de ritmo y vertical. No se le ha notado la inactividad, le felicito porque lo ha hecho bien", explicó el entrenador blanco sobre el partido del brasileño.

Para finalizar, Xabi quiso "felicitar" al Talavera por su partido y dejó claro que su equipo "necesita gente que tenga eficacia" de cara a puerta.