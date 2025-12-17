"Así gana el Madrid": los de Xabi Alonso rozan el ridículo ante el Talavera

El Madrid vive en el Día de la Marmota. Es un equipo que ha ido mutando de personalidad en los meses que Xabi Alonso lleva en el banquillo hasta convertirse en un autómata. Da igual el rival que tenga enfrente. Acabó con el sueño del Talavera con más pena que gloria. "Así gana el Madrid", lamentó con razón El Prado, donde un club en posiciones de descenso a la cuarta categoría tuvo opciones hasta el final gracias al gol de Nahuel Arroyo. Mbappé tuvo que estar los 90 en el campo para evitar el ridículo.

El pase ronda se logró a través un penalti que solo vio Cuadra Fernández para dejar en suspenso la coartada arbitral que ha dominado la semana tras el discurso incendiario de Florentino. Porque la mano no está en el codo. Y el corazón tampoco aparece en las filas de un equipo que se agarra a un supuesto cambio de actitud que no es tal. El Talavera, ordenado, resistió hasta que Carreras levantó el brazo de Marcos Moreno.

En una ronda sin VAR, el Madrid salió favorecido de una acción que aprovechó Mbappé para quitarle los nervios a Xabi Alonso. El vasco tardó en levantarse del banquillo lo que tardó su equipo en desperdiciar una contra.El mejor argumento ofensivo frente a un rival de Primera RFEF que se fue al descanso con un 0-2 eliminatorio por culpa de otro gol en propia de Ferrando.

Sonrojante desenlace

Ese fue el rédito que sacó un once difícil de reconocer, aunque esto ya no es noticia. Con el canterano David Jiménez en el lateral y un tridente formado por Mbappé, Endrick y Gonzalo. Solo unos pocos supieron entender el contexto de un partido que necesitaba, sobre todo, pie fuerte.

Algo de lo que carecieron Mastantuono o Güler. Una pérdida de Huijsen -hasta seis españoles fueron titulares- casi origina un incendio ante un Lunin capitán, quien acabaría cediéndole el brazalete a Rodrygo en la segunda, donde el tanto de Nahuel Arroyo ridiculizó la actitud de un Madrid que no resulta creíble. Ni Mbappé pudo cerrar el partido con el tercero, porque Di Renzo puso suspense hasta el final con el 2-3 que pudo ser un empate en la última acción.