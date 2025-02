El peor Vinicius desespera al madridismo

Vinicius Júnior mostró su peor cara futbolística ante el Espanyol, además de dar su habitual show al árbitro de turno. El brasileño tiene desesperado al madridismo, que no ve la hora de que controle sus impulsos, a lo que sumó una actuación impropia a su talla futbolística. Se había perdido los dos últimos partidos por sanción, pero nadie le echó en falta en los triunfos en Valladolid (0-3) y en Brent (0-3), en los que el Real Madrid hizo dos buenos partidos.

El Madrid, mejor sin él

Dos compromisos en los que se vio un equipo solidario, sólido y comprometido que provocaba cierto optimismo en el presente de los blancos. Sin embargo, al equipo de Ancelotti se le apagaron las luces en el RCDE Stadium pese al regreso de su estrella, que redondeó una actuación de desaciertos que enervaron los ánimos de sus seguidores. Una afición que lo soporta por su capacidad individual, constancia y peligro que le convierten en un jugador diferencial.

Ante el Espanyol desaparecieron esas excepcionales condiciones para no estar acertado, algo que puede ocurrir en cualquier partido y que se puede entender, pero lo que no gustó fue su desidia, su falta de interés cuando su equipo perdía la pelota, desenganchándose del juego y del partido. Incluso con balón, se mostró prepotente fallando pases fáciles que facilitaron el trabajo destructivo de los pericos. Además, tal y como pasaban los minutos, le empezaron a entrar las prisas por un marcador que no se movía, y empezó a dar la brasa al árbitro de manera reiterada por las pérdidas de tiempo del rival.

Las estadísticas no mienten

Los datos descubren el mal partido del brasileño, en un ataque blanco que suele inclinar su ofensiva sobre su banda. Sin embargo, el Madrid tuvo que atacar más por la derecha buscando a Rodrygo ante la falta de compromiso de su compañero, que solo se activaba cuando recibía el balón en los pies para regatear y a veces en zonas en las que tenía poco peligro. Lo intentó, pero con demasiada pereza, no tuvo su mejor día con el balón en los pies. Esas sensaciones negativas quedaron reflejadas en las estadísticas, con cinco disparos a puerta y todos fuera.

El único tiro en el que apuntó bien acabó en gol, pero lo anuló Muñiz Ruiz por una supuesta falta de Mbappé a un defensa españolista. Fue el peor de los tres atacantes en los que Rodrygo fue el mejor y una amenaza real para los blanquiazules. Vinicius creó tres opciones de disparo, frente a las 5 de Mbappé y las 7 de Rodrygo. Fue el que menos pases dio de su equipo, 36, y el que más, falló 11. Tampoco en conducciones al área estuvo activo con 39, como Mbappé, frente a las 47 de Rodrygo. Por último, intentó 5 mano a mano con los defensas y solo ganó 1, mientras que el francés ganó 2 de los 3 que intentó y Rodrygo salió airoso de los 4 que tiró.