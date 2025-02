El Real Madrid se juega la temporada en cuatro partidos

La derrota ante el RCD Espanyol devuelve las dudas al Real Madrid, que fue incapaz de ganar al colista en un mal partido, para recuperar los fantasmas que le vienen persiguiendo durante toda la temporada. Los blancos se han mantenido en pie a duras penas tras un comienzo de temporada irregular que parecía corregir con la entrada del año, pero que se ha vuelto a torcer en un momento clave del curso en el que se juega la temporada en los próximos cuatro partidos.

El primero será el miércoles en el Santiago Bernabéu ante el Leganés. El Madrid se juega su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey ante un rival incómodo. Ancelotti se ve obligado a hacer rotaciones para no cargar aún más a los pesos pesados en un curso en el que mantiene su idea de poner siempre a los mismos. Rudiger es otro que paga con una lesión la insistencia del italiano en obviar los descansos, pese a que anunció en su momento que lo haría tras quejarse del calendario.

Derbi y clásico europeo

Pero lo complicado está por llegar. Dos días después recibe al At. Madrid en un partido que decidirá el liderato de la Liga. La derrota en el RCD Stadium de Barcelona le deja sin colchón. Han pasado de los cuatro puntos de diferencia a uno solo sobre los rojiblancos. Los de Simeone le tienen cogida la medida al estilo que impone Ancelotti, que viene estrellándose ante los equipos grandes: Barcelona, dos veces, Milan, Athletic, Liverpool… Llueve sobre mojado en este apartado por mucho que el italiano quiera poner paños calientes.

Tras el derbi llega el plato fuerte europeo, el Manchester City. Los blancos, vigentes campeones, visitan el Etihad en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League. Un enfrentamiento que se ha convertido en un clásico de las últimas cuatro ediciones del torneo continental, con seis partidos de alto voltaje cuyo ganador acabó levantando el título. Los de Guardiola no llegan en su mejor momento, pero pueden resucitar en cualquier momento y qué mejor rival que el Real Madrid para hacerlo y recuperar la confianza perdida.

Osasuna y el desenlace ante el City

Tras Manchester, los blancos visitan a Osasuna para volver a tomarle el pulso a la Liga. Juegan en El Sadar, un campo que por tradición le pone las cosas difíciles. Para esa visita Ancelotti tendrá que volver a medir bien el estado físico de sus jugadores después de las dos batallas ante el Atlético y el City, y con la mira puesta en el partido de vuelta ante el equipo inglés cuatro días después. El cuadro rojillo será una prueba exigente que puede ser clave para los blancos dependiendo del resultado del derbi.

Cerrarán estos cuatro partidos decisivos con el capítulo final de esa eliminatoria ante los de Pep Guardiola. Para entonces, se sabrá si ha pasado a los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés, si ha rectificado o no en la Liga, y si es capaz de tumbar o no al City. Si las cosas no funcionan y confirma esa falta de solidez mostrada ante el Espanyol, el Real Madrid puede quedar eliminado en las dos competiciones del K.O. y rezagado en la Liga, con el Barça metido de lleno en la lucha por el título. Pero, también puede suceder lo contrario y seguir vivo, aunque le seguirá quedando camino por delante.