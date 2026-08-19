Bernardo Silva, presentado por el Real Madrid a puerta cerrada

Bernardo Silva ya ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid. El centrocampista portugués ha seguido este miércoles el mismo protocolo que José Mourinho, que fue presentado el martes en un acto privado en la Ciudad Real Madrid, sin público ni medios de comunicación.

El portugués se reunió en la Ciudad Real Madrid con Florentino Pérez para formalizar su llegada al conjunto blanco en una ceremonia discreta en la sala de juntas, alejada de las tradicionales presentaciones multitudinarias del Santiago Bernabéu. El club ha apostado por mantener el mismo formato para las nuevas incorporaciones de este verano.

"El centrocampista firmó el contrato que le unirá al club durante las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Tras la firma, Bernardo Silva recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal número 20. Al acto también asistió nuestro presidente de honor, José Martínez Pirri", explica el club blanco en su comunicado.

"¡Hola, Madridistas! Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por el apoyo. Espero conoceros en breve en el Bernabéu. Nos vemos", fueron las primeras palabras del portugués en las redes sociales del club.

La presentación de Bernardo Silva se enmarca así en el nuevo protocolo adoptado por el Real Madrid. Mourinho fue el primero en pasar por este formato y, tras él, irán desfilando los nuevos fichajes del conjunto blanco.

El centrocampista portugués, uno de los grandes nombres del nuevo proyecto madridista, tendrá ahora su oportunidad de demostrar su talento y experiencia en las filas blancas, sobre todo tras el 'no' de Rodri y la negativa de la directiva a fichar un jugador que pueda aparecer en esas zonas. El club irá completando durante los próximos días las presentaciones de sus nuevas incorporaciones.

La idea del Madrid es mantener este formato privado y trasladar posteriormente las imágenes y las palabras de los protagonistas a través de sus canales oficiales.