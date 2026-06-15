Desvelan las cifras de escándalo del fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid

El fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid causó un terremoto en el mercado futbolítisco desde que Fabrizio Romano confirmara la operación del portugués, objetivo principal del Atlético de Madrid y un futbolista que estaba en el radar de la dirección deportiva del Barça para reforzar la plantilla de los de Hansi Flick, ya que desde los despachos del Camp Nou consideraban al luso una gran oportunidad de mercado por su condición de agente libre.

Sin embargo, el fichaje del centrocampista por los de Florentino va más allá del encaje futbolístico y la capacidad de convicción de su compatriota en el banquillo blanco, José Mourinho. La decisión del ex del Manchester City de recalar en Madrid se puede explicar, también, por las astronómicas cifras que acaba de desvelar El Confidencial.

La operación está lejos de poder considerarse un fichaje gratis pese a que Bernardo Silva llega con la carta de libertad bajo el brazo. El Real Madrid habría desembolsado alrededor de 10 millones de euros netos directamente al futbolista como prima de fichaje, es decir, unos 20 millones brutos, además de una cantidad similar destinada a su entorno y a su representante, Jorge Mendes. A ello habría que añadir un salario cercano a los 10 millones de euros netos por temporada para convencer al internacional portugués, es decir, unos 60 millones brutos si se cumple el dos más unos del contrato.

El acuerdo, además, tendría una particularidad importante en los tiempos. Siempre según la citada información, el anuncio oficial no se produciría hasta el próximo mes de julio por motivos fiscales. El objetivo sería que Bernardo Silva no superase los 183 días de residencia fiscal en España durante el año 2026, lo que le permitiría acogerse a una tributación más favorable, para pagar el 24% de IRPF en vez del 45%. Este factor habría sido determinante para retrasar la oficialidad de una operación que ya estaría completamente cerrada.

El citado medio también asegura que tanto el FC Barcelona como el Atlético de Madrid descartaron entrar en la puja al no aceptar las elevadas comisiones exigidas para cerrar el acuerdo ni asumir posibles riesgos derivados de una eventual revisión fiscal. De hecho, la fórmula utilizada recordaría a la que el Real Madrid habría empleado recientemente para incorporar a Ibrahima Konaté, otra operación presentada como una llegada sin coste de traspaso pero que implicaba importantes desembolsos en primas, salarios y comisiones.