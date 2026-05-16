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PREMIER LEAGUE

Bloqueo con Kroupi: "No le venderemos ni que el Barça o el Liverpool vengan con 100 millones"

Tiago Pinto, el director ejecutivo del Bournemouth, le cierra la puerta a la nueva joya del equipo de Andoni Iraola

Así juega Kroupi Jr, la sensación de la Premier League

Así juega Kroupi Jr, la sensación de la Premier League

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Jordi Delgado

Jordi Delgado

El Bournemouth ha sido una fábrica de talento en los últimos años bajo la dirección de Andoni Iraola. La última perla de los 'Cherries' esta temporadaha sido Eli Junior Kroupi, una de las grandes irrupciones de este año en la Premier League.

El franco-marfileño de 19 años, nominado a jugador joven de la temporada del fútbol inglés, irrumpió hace unos días como posible sustituto de Robert Lewandowski en el FC Barcelona. Pese a su deseo de recalar en el Spotify Camp Nou, parece que su club no está dispuesto a dejarle ir.

Tiago Pinto, director ejecutivo del club inglés, fue contundente en unas declaraciones concedidas a '365Scores': “Junior Kroupi no saldrá del Bournemouth. Su contrato todavía tiene más de cuatro años de duración, no existe ninguna cláusula de rescisión y no irá a ningún lado”.

El nombre de Kroupi había ganado fuerza en las últimas semanas dentro del radar de varios grandes europeos. Además del Barça, había sonado en varios medios ingleses para clubes como Liverpool, Arsenal, Manchester United o Chelsea.

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“No venderemos a Kroupi ni siquiera si Barcelona o Liverpool ofrecen 100 millones de euros. Eso está completamente descartado”, añadió el dirigente portugués.

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