FC BARCELONA
El deseo de Eli Junior Kroupi es jugar en el Barcelona
En el Bournemouth de Andoni Iraola ha crecido hasta ser pretendido por los grandes de la Premier League
Eli Junior Kroupi, el joven extremo francés de tan solo 19 años y que cumplirá 20 el próximo mes de junio está siendo seguido con mucho interés por el Barcelona. Y por los más grandes desde la Premier League. Dicen que a no mucho tardar será una de las grandes sensaciones del fútbol europeo.
Podría, incluso, ser una de las grandes sorpresas de Deschamps ya que está entre los preseleccionados de Francia para el Mundial de Estados Unidos. Aunque parece muy complicado por la enorme competencia que hay en esos puestos que entre al final entre los 26 elegidos para disputar la cita de México, Estados Unidos y Canadá.
Es hijo del futbolista profesional Kroupi aunque el progenitor no alcanzó la notoriedad que parece que tendrá Eli Junior. Son de la Bretaña francesa y está representado por Momo Sissoko, el representante de Ousmane Dembélé que no acabó muy bien con el Barcelona.
Jugó en el Lorient francés y se quedó un año tras el descenso del club y así proclamarse pichichi de la segunda división francesa. Es una apuesta de muchísimo futuro. Se marchó al Bournemouth británico que pagó 13 millones por él.
Allí ha seguido creciendo considerablemente a las órdenes de Andoni Iraola hasta el punto de que muchos en Francia piden que sea llamando a la selección nacional. El Barcelona le está siguiendo con atención a pesar de que tampoco sería una operación barata.
Kroupi es además un gran seguidor del Barcelona desde pequeño y se han visto fotos suyas con una equipación completa azulgrana cuando era solo un niño. Parece que su deseo sería fichar por el Barcelona.
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