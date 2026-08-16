Así está el medallero del Europeo de atletismo 2026 en Birmingham tras el bronce de España en maratón femenino

Tras la histórica jornada de ayer para España en el Campeonato de Europa de Atletismo de Birmingham 2026, el combinado español sumó una nueva medalla en la cita europea en la jornada final y ya suma siete medallas.

El equipo español femenino de maratón se colgó el bronce en la prueba tras el gran resultado de Carolina Robles (8ª) y Fatima Azzahraa Ouhaddou Nafie (15ª) y Esther Navarrete (20ª)

Ayer, María Pérez y Paul McGrath se proclamaron campeones de Europa en la media maratón de marcha. Para María Pérez, campeona olímpica y doble campeona del mundo, fue un nuevo título que confirma su condición de referente absoluto de la marcha mundial. Para Paul McGrath, que ya fue subcampeón de Europa en 20 km marcha en Roma 2022, supone dar el salto definitivo a lo más alto del podio continental.

Además, Miguel Ángel López se colgó la plata en la maratón de marcha quedándose a solo ocho segundos del oro europeo y Raquel González ganó el bronce en la prueba femenina.

España se mantiene en el top 10 del medallero gracias a esta nueva medalla, con siete medallas en total: los dos oros de la marcha, la plata de Marta García en 5.000 metros y de Miguel Ángel López y los bronces de Mohamed Attaoui en 800, de Raquel González en marcha y del equipo español de maratón femenino.

Medallero Europeo de Atletismo 2026

Italia - 8 oros, 4 platas, 5 bronces - 17 medallas Gran Bretaña - 6 oros, 5 platas, 1 bronce - 12 medallas Alemania - 4 oros, 7 platas, 4 bronces - 15 medallas Países Bajos - 4 oros, 3 platas, 5 bronces - 12 medallas Noruega - 4 oros, 0 platas, 2 bronces - 6 medallas Suiza - 3 oros, 3 plata, 1 bronce - 7 medallas ESPAÑA - 2 oros, 2 platas, 3 bronces - 7 medallas Irlanda - 2 oro, 1 plata, 1 bronces - 3 medallas Finlandia - 2 oros, 1 plata, 0 bronces - 3 medallas

En el precedente de Roma 2024, España cerró el campeonato con cinco medallas: las platas de Mohamed Attaoui (800 m), Quique Llopis (110 m vallas) y Paul McGrath (20 km marcha), el bronce individual de Marta García (5.000 m) y el bronce por equipos del cuarteto de media maratón femenina.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de la jornada de hoy del Campeonato de Europa de Atletismo, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La sesión de mañana arranca a las 8:35 horas (CEST) y la de tarde a las 20:40 horas (CEST). Ambas sesiones se pueden seguir también de manera íntegra en streaming a través de RTVE Play.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita continental, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.