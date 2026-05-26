El método que recomiendan los expertos para ganar masa muscular sin destrozarse en el gimnasio

Ganar masa muscular con el paso de los años puede resultar más complejo, pero no es imposible como muchos piensan. O al menos eso es lo que dice el entrenador personal Joe Delaney, quien asegura que, a medida que envejecemos, se vuelve fundamental aprender a distribuir mejor el esfuerzo durante el entrenamiento para conseguir resultados más eficientes sin necesidad de realizar sesiones extremas.

Según el especialista, muchas personas creen que la única forma de progresar es entrenar más duro o hacer más series, cuando el secreto realmente estaría en organizar de forma inteligente la llamada fatiga muscular.

"Con la edad, el mismo esfuerzo ya no produce exactamente los mismos resultados que hace diez años, pero la diferencia no es tan grande", explica el experto.

Por eso mismo, Delaney sostiene que el verdadero objetivo debe centrarse en maximizar el retorno del esfuerzo invertido y evitar entrenamientos innecesariamente agotadores.

El entrenador recomienda aplicar lo que él llama "distribución de la fatiga", un método que busca mantener el rendimiento durante toda la sesión en vez de acumular cansancio durante las primeras series y no recuperarse durante el resto del entrenamiento.

Entrena en casa con este banco de musculación top ventas y rebajado / Amazon

En vez de repetir contantemente el mismo ejercicio, Delaney aconseja combinar distintos movimientos que trabajen el mismo músculo desde diferentes ángulos. Así, se reparte el esfuerzo entre varias zonas musculares y se reduce el desgaste excesivo de una sola área.

Otro consejo que nos da el entrenador personal es evitar llevar cada serie hasta el fallo muscular absoluto. Aunque entrenar cerca del límite puede estimular el crecimiento muscular, hacerlo siempre termina reduciendo el rendimiento, haciendo la recuperación cada vez más compleja.

En cuanto a la flexibilidad semanal, es recomendable que distribuyamos mejor al fatiga para reducir la frecuencia de entrenamientos sin perder efectividad, sobre todo cuando la agenda no nos permite ir al gimnasio siempre que queramos.