Lucía Aguado, entrenadora: "Caminar 10.000 pasos al día para perder grasa y estar saludable es un mito como una piscina olímpica"

A lo largo de los últimos años, se ha popularizado considerablemente la creencia de que hay que caminar 10.000 pasos al día para estar saludable, pero la cifra siempre ha dado la impresión de ser muy arbitraria.

A pesar de lo importante de la actividad física, muchas personas se muestran renuentes a la especificidad del número; un recelo que Lucía Aguado, Licenciada en Ciencias del Deporte y experta en entrenamiento, ha explicado a través de sus redes sociales.

"Yo no sé si tú has escuchado que hay que caminar 10.000 pasos al día para perder grasa y estar saludable, pero vengo a decirte que nos hemos comido un mito como una piscina olímpica", advierte en primer lugar.

"He descubierto que estos 10.000 pasos no tienen ninguna base científica, sino que se trata de una estrategia de marketing. En los años 60, los japoneses quisieron comercializar un podómetro llamado Manpo-Kei, que literalmente significa contador de 10.000 pasos", detalló.

El número caló en el imaginario colectivo y quedó culturalmente como la cifra mágica que simboliza la cantidad de pasos perfecta, aunque no es el caso. "Si pasas de dar 2000 a 4000 pasos, tu riesgo de mortalidad se reduce hasta un 36%, y los beneficios van aumentando cada 1000 pasos. La mayor parte de las mejoras no ocurren al llegar a los 10.000 pasos; ocurren mucho antes", prosiguió.

Un afiche publicitario del Manpo-Kei, el primer podómetro comercial / Katherine Roccasecca, CPT

La curva es pronunciada al principio, pero conforme avanza, empieza a decaer, lo cual puede conducir al error de que ese supuesto "número mágico" es 7.000 y no 10.000, mas es "otro gran error" de análisis sobre la información presentada.

"Si quieres perder grasa sin pasarte horas caminando, no tienes que fijarte en un número de pasos determinado. Tienes que aprender a caminar mejor", concluye Aguado.

En simultáneo, una de las tendencias más marcadas del mundo del fitness respecto a la pérdida de grasa recae en los entrenamientos de fuerza, respecto a los que los expertos en bienestar coinciden en el impacto positivo que generan incluso para la longevidad.

La recuperación suele convertirse en el factor determinante con la edad para conseguir más fuerza / Men's Health

Dado que el músculo absorbe gran parte del azúcar que circula por la sangre después de cada comida, se trata de uno de los mejores aliados para mantener los índices de grasa bajos, además de los aportes positivos que habilita para las tareas cotidianas.

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Aunque cada rutina demanda un conjunto de decisiones diferente tanto a nivel de entrenamiento como de alimentación, por lo que es importante acudir a expertos en ambas áreas que ayuden a trazar un plan de acción coherente con las necesidades de cada quien, combinar las caminatas con entrenamientos de fuerza se erige como una notable alternativa para alcanzar un buen nivel de salud.