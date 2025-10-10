Bagnaia se sincera: "Pensaba que Marc ponía obstáculos incluso a sus compañeros de equipo"

Pecco Bagnaia está teniendo una temporada complicada como pocas en Ducati. De pelear el mundial de tú a tú con Jorge Martín en 2024, el italiano ha pasado a ser la sombra de Marc Márquez en su propio equipo tras la llegada del piloto de Cervera a la escudería. Sin rastro del piloto que hace no tanto era, Pecco se ha visto obligado a renunciar a sus objetivos para aprender todo de nuevo. Y lo ha hecho, en parte, gracias a contar con su compañero de equipo al lado.

Es uno de los principales titulares que destacan de la visita del italiano al Teatro Sociale con motivo de "Il Festival Dello Sport Di Trento". Ante una auténtica marea de color rojo, fascinados todos por el bicampeón del mundo de MotoGP, el piloto de Ducati se ha sincerado acerca de una temporada que está terminando donde ha aprendido en todos los aspectos.

Su lado personal y relación con Marc

Pecco es alguien especial. "Mi enfoque en las carreras es diferente al de la vida diaria", empieza. "Perseguir el tiempo requiere reflejos, acelerar en todo; he vivido la pista así desde niño. Ir rápido siempre ha sido mi misión en las carreras. Fuera de las carreras, soy todo lo contrario: voy mucho más lento. No soy muy fiable con mi ritmo. En las carreras, soy mucho más riguroso, así que fuera de ellas, me lo tomo con calma", reconoce. Una dualidad que lo ha llevado a ser bicampeón del mundo de MotoGP, pero también a ganarse el cariño de tantos aficionados de la categoría reina, no solamente en Italia.

Había un tema que muchos querían saber en el Teatro Sociale. "¿Cómo va la cosa entre vosotros?", le preguntan en cierto momento al italiano. "Al principio estaba un poco preocupado; siempre pensaba que ponía obstáculos, incluso a sus compañeros de equipo. Y, en cambio, me sorprendió", reconoce Pecco. "Tenerlo como compañero fue muy positivo. En Japón, nos conocimos en un karaoke, tomando sake. Fue divertido. Es uno de los mejores de la historia; ha dominado los últimos años. Solo se puede aprender de Marc".

Y así ha sido; a pesar de que al bicampeón seguramente no le alcanzará ni para ser subcampeón del mundo, lo cierto es que estas últimas carreras han devuelto al mejor Bagnaia de otros tiempos. Al lado de Márquez, quien ha ganado la partida al italiano durante toda la temporada, Pecco ha aprendido de todo. Y no espera para poder aplicarlo de cara a 2026.

De las preguntas sobre Marc se pasan a las de sus gustos personales: “Me gusta la televisión, veo la Fórmula 1, soy un fanático acérrimo. Hamilton en Ferrari es un sueño, esperemos que haga algo grande el año que viene. Los Bulls de Jordan y la Juventus son mis otras pasiones”, reconoce. Por último, un mensaje de agradecimiento a sus aficionados: “Mis fanáticos son fantásticos, incluso admiran a sus oponentes. No me gustan los fanáticos del fútbol que solo apoyan a su propio equipo. En las carreras de motos, no es así; se aplaude a los ganadores y me gustaría pasar más tiempo con mis fanáticos. Es mi perdición”.