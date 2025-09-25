Jorge Martín: "Estoy aquí para volver a ser campeón, si no no estaría"

El calvario de las lesiones han dejado fuera de la pelea por el título a Jorge Martín. Tras incorporarse en el ecuador de la temporada, los primeros Grandes Premios han sido como su pretemporada. Después de varias pruebas y ajustes sobre la Aprilia, el vigente campeón del mundo de la categoría reina quiere empezar a competir al máximo nivel.

El recuerdo del título

Ante la posibilidad de que Márquez cierre el título este domingo, la parrilla de MotoGP posará para una foto con el número uno en posesión del piloto madrileño. "Tengo ganas de hacer esa foto, es un buen recuerdo de por vida, y antes de que se proclamase campeón Marc, si no esa foto ya no tenía mucho sentido" las palabras del '1' fueron recogidas por 'Motorsport.com'.

"Está claro, estoy aquí para volver a ser campeón, si no no estaría. Aparte, hoy justo he escuchado que necesitas dos mundiales para entrar en el 'Hall of Fame', así que ese va a ser mi próximo objetivo. Siempre estoy intentando encontrarle el sentido a por qué corro".

El test en Misano

"Fue muy útil, pude dar muchas vueltas, que no había dado en pretemporada. Llevaba cuatro carreras probando cosas, pero no acabas de tener esa libertad de cambiar, por ejemplo los manillares, que probé en el test, me gustaron desde el primer momento. Todas las pruebas que hice, de electrónica, de setting, de manillares, fueron positivas, y creo que podemos traerlo todo aquí".

A pesar de las mejoras en los resultados en el desarrollo de cada Gran Premio, Martín aseguró que su estado físico todavía no estaba al mejor nivel. "Al 100 por 100 aún no estoy. Tengo dolores en la mano aún, que me están mermando, depende cuándo. En la moto no lo noto tanto, pero en postcarrera sí que he estado dos o tres días con dolor, pero sin poder entrenar a mi 100 por 100".

Los resultados de Bezzecchi

Mientras que Martín ha superado la recuperación de las múltiples lesiones, Marco Bezzecchi ha tomado los mandos del equipo y en la segunda mitad de la temporada sus resultados han deslumbrado. Bezzeecchi peleó con Márquez hasta el final en la carrera dominical del GP de San Marino. "Fue impresionante el ritmo, sobre todo al final de la carrera. No es nada del otro mundo, porque es como se rodaba el año anterior, pero me comparo con lo que yo estaba haciendo y me parece impresionante, por cómo estaba el viento. Era un día difícil. El nivel siempre sube, yo tengo los datos de Marco, y en el primer sector los cambios de dirección me costaban mucho, y ahí es donde él hacía la diferencia" concluyó.