Marc Márquez avisa: "El nivel de Bezzecchi y Acosta es real"

La parrilla de MotoGP aterriza este fin de semana en terriotorio desconocido. El Autódromo Ayrton Senna, segunda parada del calendario 2026, vuelve a albergar una carrera del mundial de motociclismo 37 años después. Esto genera una gran expectación, puesto que no existe referencia y prácticamente todos los pilotos saldrán a ciegas, a excepción de Diogo Moreira, único brasileño en la parrilla que sí ha rodado allí durante la infancia. No obstante, Marc Márquez es un especialista en casos como estos.

No es ningún secreto que el piloto de Cervera se siente mucho más cómodo en trazados con más curvas de izquierdas, como podría ser Aragón o Sachsenring. Nada tiene que ver el Autódromo Ayrton Senna, de 3.835 metros, que está compuesto por 14 curvas, nueve de ellas hacia la derecha por las cinco a la izquierda. Un dato que de primeras parece indicar que el '93' tendrá que remar para conseguir la victoria... pero cuenta con la estadística a su favor.

El rey de los nuevos circuitos

Hasta en cuatro ocasiones, el '93' ha ganado en circuitos recién aterrizados en el calendario: en Circuit Of The Americas (2013), en Termas de Río Hondo (2014), Buriram (2018) y Balaton Park (2025). En la parrilla actual, solo Bezzecchi ha conseguido ganar en un circuito nuevo alguna vez; lo hizo en el Gran Premio de India de 2023, celebrado en el ya desaparecido Circuito Internacional de Buddh.

Sobre este asunto se ha pronunciado el catalán. "Era especialista, pero de los nuevos que hemos ido, Portimao o Indonesia, pues no he sido especialista. Habrá que ver cómo nos adaptamos en esta pista, es verdad que es cortita, lo que hará que hagamos muchísimas vueltas y prácticamente no sea nueva ya el sábado. Hay que ponerse a sitio, cuidar todos los detalles, porque das muchas vueltas en la misma curva", valoraba el catalán a DAZN.

Marc Márquez en pista / Ducati Corse

Pese a que todo el mundo va a ciegas, el '93' ya puede hacerse una idea de en qué puntos va a sentirse más cómodo y en qué menos. "Vale más salir y ver cómo va. Los sectores que me gustan, el 2 y el 3, sectores malos, el 1 y el 4", apuntaba.

Sobre cómo se siente de su lesión en el hombro derecho, la que lo privó de disputar las últimas cuatro citas del calendario 2025, tras proclamarse campeón en Japón. "Estoy contento porque he seguido dando pasitos, evolución constante que es lo importante, no estancarse. Ha sido la primera vez que he podido hacer dos días motocross casi seguidos, vamos mejorando y de eso es de lo que se trata", expresaba.

El nivel de Aprilia y KTM

Sobre el problema de gomas que padeció Ducati en Tailandia, también se sinceró. "Intentaremos sumar puntos y seguir creciendo. Es verdad que aquí vuelven a traer la carcasa de Tailandia, la de Austria, que nos suele funcionar bastante bien, pero tendremos que entender también cómo nos adaptamos y no solo es cuestión de moto, sino cuestión de pilotaje, donde Bezzecchi y Acosta están en un gran nivel", decía el '93'.

En cuanto al nivel de los rivales, tiene claro que la situación se ha puesto complicada para Ducati, con Aprilia y Pedro Acosta en buen nivel. "Esperamos estar más cerca, pero el nivel de Bezzecchi y Acosta es real, porque si te fijas en las últimas 6 carreras del año pasado casi todas estuvieron en el podio. Son dos pilotazos, que se compenetran muy bien con su moto y nosotros tenemos que trabajar para estar lo más cerca posible e intentarlos ganar", sentenciaba el de Cervera.