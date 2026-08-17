Aleix Espargaró vuelve a operarse tras su grave accidente y ya piensa en la Honda de 2027

Hace ya más de dos años del momento en el que Aleix Espargaró anunció, en su GP de casa en Barcelona, que se despedía de su etapa como piloto permanente en el mundial de MotoGP. Se supo 'a posteriori' que iniciaría una nueva etapa como piloto probador de Honda, y desde entonces, se encarga de desarrollar la máquina con la que los pilotos de la fábrica competirán en las carreras. Y precisamente, durante esta etapa ha sufrido una de sus lesiones más graves. Y precisamente por ella ha vuelto a pasar por quirófano esta semana.

La nueva era de MotoGP ha traído más trabajo del habitual tanto para las fábricas como para sus pilotos de pruebas. Los prototipos de 2027 serán muy distintos que los actuales; empezando por el cambio de proveedor de neumáticos y terminando por la reducción de cilindrada de 1000 cc a 850, pasando por cambios significativos en aerodinámica y la eliminación de los dispositivos de altura.

Los constructores se encuentran desde hace meses trabajando en ello y poniendo en pista las nuevas motos a través de sus 'test riders', entre ellos, Aleix Espargaró. El catalán sufrió un grave accidente en Sepang (Malasia) en abril, mientras llevaba a cabo unas sesiones privadas para continuar desarrollando el modelo. Esto se tradujo en cuatro vértebras rotas que lo hicieron permanecer ingresado en el hospital de Sepang varios días, a la espera de poder volar hacia Barcelona cuando la situación estuviese estabilizada.

"Ha sido la peor caída de mi carrera deportiva, una lesión muy grave, muchos dias de hospital y una operación complicada. Lo más difícil no ha sido el dolor, ha sido el miedo, no poder hacer nada y ver cómo mi familia, mi mujer y mis hijos han tenido que adaptarse a mi ritmo", decía el catalán tras el accidente, en una publicación compartida en redes sociales.

Desde entonces, ha seguido recuperándose a la espera de volver a subirse a la moto, mientras que es ahora Takaaki Nakagami quien ha cogido las riendas de la puesta a punto de la moto para 2027. No obstante, parece que por poco tiempo. El propio Aleix Espargaró ha desvelado este lunes en sus redes sociales que ha vuelto a operarse para retirar las placas que le colocaron para recuperarse en su anterior intervención, tras su grave golpe en la pista asiática.

El objetivo no es otro que trabajar duro para subirse de nuevo a la moto en septiembre. "Parada en boxes para una cirugía, para retirar las placas y tornillos que me pusieron en la espalda hace 4 meses. Una recuperación de récord y ahora empieza la cuenta atrás para volver a subirme a la Honda en septiembre", empezó diciendo el dorsal '41' en Instagram, en una publicación en la que se le puede ver en la camilla del hospital.

En una de las instantáneas, aparece con su mujer, Laura. "¡No puedo esperar para volver a abrir gas! ¡Vamooooos! Has tenido muchísima paciencia, Lau. Como siempre, nada de esto sería posible sin ti", terminaba diciendo. Sin duda, una buena noticia para el catalán, quien ansía volver a la moto. Pero también para la fábrica, que ya espera a su otro piloto probador para continuar impulsando el reto de volver a lo más alto... y hacerlo, además, en la nueva era.