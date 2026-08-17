Massimo Rivola, CEO de Aprilia, pone los pies en el suelo: "Silverstone una pista amiga, no se nos sube a la cabeza"

Parecía una posibilidad ya a finales de 2025, pero 2026 lo ha convertido en una certeza: Aprilia ya es la fábrica más fuerte de la parrilla de MotoGP. Sus cuatro pilotos se encuentran en la lucha por el título y el pasado fin de semana, en Silverstone (Gran Bretaña), no hubo máquina capaz de plantar cara a la RS-GP. Pese a la buena inercia, desde Noale se muestran prudentes. O esa es la sensación que quiere transmitir Massimo Rivola.

La realidad es que la fábrica italiana ya se plantaba en suelo británico como clara favorita a las dos victorias que se reparten en un fin de semana. La moto siempre se ha mostrado favorable a las características del trazado y en los últimos años, se había llevado dos victorias: en 2023 con Aleix Espargaró, y en 2025 con Marco Bezzecchi.

No obstante, las últimas citas antes del parón veraniega habían sido un tanto complejas para el equipo oficial. Marco Bezzecchi encadenó cuatro ceros consecutivos y, además, cayó lesionado de la clavícula durante la clasificación en el GP de Alemania. El italiano pedía cautela en su regreso, no obstante, logró colocarse en el tercer escalón del podio tanto al sprint como en la carrera larga. Martín se llevó la 'pole', ganó el sábado y el domingo repitió podio.

El podio en ambas carreras estuvo ocupado 100% por Aprilia; el sábado Ai Ogura fue segundo y el domingo Raúl Fernández dio un golpe sobre la mesa para imponerse por primera vez este curso durante un domingo. "Después del último mes antes del parón veraniego necesitábamos un buen resultado, así que hacer un sábado y un domingo así en Silverstone era justo lo que hacía falta", comenzaba valorando el CEO de Noale ante los micrófonos de 'Sky Sport'.

"Sobre todo para Bezzecchi, que sinceramente no sé cómo hizo para terminar la carrera, viendo que después del Warm Up hasta le costaba caminar. Tuvo un corazón inmenso y le hacía falta. También volver a ver a Jorge bien físicamente y con cierta confianza y feeling con la moto. Pero también seguir viendo a las Trackhouse tan competitivas, esta vez con Raúl. Estoy muy contento, pero claramente esta era una pista amiga, así que no se nos sube a la cabeza", continuaba diciendo.

Cuatro pilotos en el 'Top 6'

La realidad es que las cuatro motos que tienen en parrilla se encuentran en la lucha por el campeonato, metidas en una distancia de 56 puntos entre el primero, el líder Jorge Martín, y Raúl Fernández, sexto. "La prioridad es llevar a Aprilia a ser ganadora como constructor, esto sería algo histórico y verdaderamente importante, porque todas las personas de Noale lo merecen, de la primera a la última, independientemente de quién gane. Luego, claramente, tenemos un equipo de fábrica y, si me preguntáis sobre quién prefiero que gane, digo que uno de nuestros dos pilotos. Pero la prioridad es que gane Aprilia", valoraba.

Aprilia Racing celebrando el podio en Silverstone / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin duda, un gran fin de semana para Noale que tuvo como otra cara de la moneda a Ducati. Los pilotos de Borgo Panigale se limitaron a sobrevivir durante todo el fin de semana en una pista que, tradicionalmente, no se han exhibido demasiado. No obstante, todo depende mucho del trazado. "Partiendo de la base de que, con 370 puntos aún en juego, es mejor no mirar la clasificación y concentrarnos en el trabajo diario, para la próxima carrera [Motorland Aragón] la historia dice que Márquez ha sido dominador en el pasado, aunque aquí le he visto con más dificultades. Pero la Ducati estaba ahí, porque si Alex hubiera salido delante, habría llegado tranquilamente al podio: estaba por delante de Marco y luego cometió un pequeño error", analizaba Massimo.

"Por lo que creo que hay circuitos en los que nosotros tenemos una ligera ventaja, otros en los que los favorecidos son ellos, y también circuitos que los pilotos aman especialmente y otros que menos. Pero en mi opinión es precioso, en el sentido de que hay dos marcas italianas que se jugarán el Mundial hasta la última carrera con muchos pilotos", sentenciaba.