Aleix Espargaró: "Ayuso va a ser el primer maillot amarillo de este Tour"

Aleix Espargaró (Granollers, 1989) se retiró del ciclismo profesional hace un año, pero sigue muy vinculado al equipo que le brindó una oportunidad en la elíte. Ahora como embajador del Lidl-Trek, el piloto catalán atendió a un grupo reducido de periodistas entre los que se encontraba SPORT para valorar las opciones de la escuadra estadounidense de cara al Tour de Francia 2026.

Si bien es cierto que, en su opinión, este año se celebra "el Tour con más nivel de la historia" y vaticina una "lucha bestial por el podio y las 5 primeras posiciones", Aleix confía plenamente en el buen papel que ofrecerá el Lidl-Trek: "Ayuso llega en un momento de forma muy bueno y el equipo está volcadísimo. Yo creo que somos el equipo más fuerte del Tour, veremos si a Juan le responden las piernas para luchar por ese podio".

En el caso particular de Ayuso, Espargaró quiso destacar el buen momento en el que afronta la carrera y habló sobre su relación con la otra gran baza del equipo. "A Juan le veo contento y cómodo, cosa que nunca terminó de conseguir en el UAE Team. Aquí en Lidl se le ve más liberado, estos días ha estado entrenando muy bien y llega en un estado de forma muy bueno. A ver si la suerte le acompaña y puede pelear por el podio. Con Skjelmose tiene mucha mejor relación de lo que la gente cree, y lo digo desde el conocimiento".

Imagen del equipo del Lidl-Trek antes de la disputa del Tour de Francia 2026 / Europa Press

Ayuso afronta la presente edición del Tour como firme candidato a ocupar las primeras posiciones de la general, y Espargaró admite que el alicantino no rehuye de este papel de favorito. "Conozco a Juan y se que no va a estar contento con menos de un podio. Seguro que va con la mentalidad puesta en ganar, creo que piensa que puede con Pogacar y es como tiene que ser, porque un deportista de élite tiene que pensar en ganar".

A pesar de la ambición de Ayuso, Aleix quiso remarcar que las primeras posiciones se venderán caras. "Tadej está en el mejor nivel que le hemos visto nunca, de hecho en Suiza me pareció aberrante la forma que tenía, se iba sin prácticamente arrancar. Es verdad que Jonas ha sido muy competitivo y tenemos ahí la duda de Seixas y del nivel que puedan tener Evenepoel y Del Toro. Hay muchas alternativas, será un Tour más difícil de controlar que el de los últimos años".

La apuesta de Aleix sobre el 'Grand Départ' de Barcelona

Si bien es cierto que se antoja muy complicado pelear de tú a tú con Pogacar y Vingegaard, Espargaró confía en que el Lidl-Trek puede ser el gran beneficiado tras el 'Grand Départ de Barcelona. "Va a ser muy importante 'crono' por equipos. El Lidl la ha preparado muy bien en el Circuit de Catalunya y va a ser bonita de ver". Esta minuciosa preparación, en palabras de Aleix, puede verse traducida con un primer golpe en la general. "Mi apuesta es que Juan Ayuso va a ser el primer maillot amarillo de este Tour".

Ayuso afronta el Tour como firme candidato al podio / EFE

Al ser preguntado por la gestión de las expectativas, el embajador del Lidl-Trek valoró positivamente esta carga previa con la que parte Ayuso. "Las expectativas y la presión son un lujo para los cracks de cualquie deporte. El problema es cuando no las tienes, eso significa que nadie cree en ti. En cambio, cuando tienes tanto peso sobre los hombros y un equipo como el Lidl apuesta por ti como baza principal, eso se convierte en ilusión y ganas. La responsabilidad es grande, pero todo el mundo confía en que puede lograrlo".

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Esta condición de favorito no se construye de la noche a la mañana, pero responde a una preparación exhaustiva que Aleix confía en que de sus frutos. "Ayuso es un 'killer' en todo lo que se refiere a la preparación deportiva. No es que viva por y para el ciclismo, sino lo que viene después. No solo son las 5 horas de entrenamiento y lo meticuloso que es, también cuando llega a casa con la recuperación, la nutrición. Controla todo los 365 días del año, es increíble la madurez que tiene a su edad."