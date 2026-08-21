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FÓRMULA 1

Sigue en directo los Libres 1 del GP de Países Bajos, con Alonso y Sainz en Zandvoort, en vivo, hoy

Te contamos al detalle, minuto a minuto, los primeros entrenamientos libres del GP de los Países Bajos

Fernando Alonso

Fernando Alonso / Zak Mauger

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Laura López Albiac

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