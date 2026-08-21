Sigue en directo los Libres 1 del GP de Países Bajos, con Alonso y Sainz en Zandvoort, en vivo, hoy

Día crucial para Aston Martin y Honda

El equipo de Fernando Alonso, que ya dio un paso adelante con el nuevo chasis antes del parón veraniego, se la juega este fin de semana con el estreno del nuevo motor Honda.Aston Martin introduce una nueva unidad de potencia que ya probaron en un filming day en Hungría y hay máxima expectación por ver lo que pueden ganar con el cambio. El jueves, en el media day, Shintaro Orihara, ingeniero jefe de HRC en F1, se mostró prudente, aunque optimista: "Vamos a dar pasos", dijo.