En directo
FÓRMULA 1
Sigue en directo los Libres 1 del GP de Países Bajos, con Alonso y Sainz en Zandvoort, en vivo, hoy
Te contamos al detalle, minuto a minuto, los primeros entrenamientos libres del GP de los Países Bajos
Se abre el pitlane
Comienza la sesión de Libres 1 en Zandvoort. Equipos y pilotos salen a pista sin tiempo que perder, ya que solo hay una tanda de ensayos en este gran premio. Neumáticos intermedios para empezar.
Verstappen, en el punto de mira
Max Verstappen compite por última vez en su país, ya que el próximo año el GP de los Países Bajos ya no estará en el calendario. Como gesto a los aficionados de su país, el tetracampón neerlandés quiso anunciar su renovación por Red Bull hasta 2030 en media day del jueves. También Sainz y Albon fueron confirmados por Williams
Lawson, con Red Bull y vuelve Tsunoda
Isack Hadjar se lesionó en el gimnasio durante el verano y se fracturó la muñeca. Red Bull le ha sustituído por Liam Lawson este fin de semana y vuelve Yuki Tsunoda, piloto reserva, que se subirá al monoplaza de VISA RB de Lawson.
Condiciones mixtas
En las últimas horas ha llovido en el circuito de Zandvoort y aunque ahora el cielo está despejado, todavía hay zonas humedas en pista al inicio de la sesión. Las temperaturas son suaves, por debajo de los 20 grados
Día crucial para Aston Martin y Honda
El equipo de Fernando Alonso, que ya dio un paso adelante con el nuevo chasis antes del parón veraniego, se la juega este fin de semana con el estreno del nuevo motor Honda.Aston Martin introduce una nueva unidad de potencia que ya probaron en un filming day en Hungría y hay máxima expectación por ver lo que pueden ganar con el cambio. El jueves, en el media day, Shintaro Orihara, ingeniero jefe de HRC en F1, se mostró prudente, aunque optimista: "Vamos a dar pasos", dijo.
Arrancamos
Buenos días. Ya estamos en directo para contarles lo que suceda en esta primera y única sesión de entrenamientos libres del GP de Países Bajos, que al ser en formato sprint, solo tiene una tanda de ensayos antes de pasar esta tarde directamente a la qualy sprint
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