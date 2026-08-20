Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lautaro MartínezBarcelona GamperJorge MendesPróximo partido BarcelonaPalmarés GamperEnzo PérezDe JongFlickRakiticIrregularidades Manchester CityMercado FichajesLamine YamalTopuriaAitana Sánchez-GijónDavid SánchezAnder BasurtoLuis EnriqueFernando AlonsoFichajes BarçaFichajes Real MadridFiltraciones GTA VIOutdoor
instagramlinkedin

FÓRMULA 1

Libres del GP de Países Bajos de F1: a qué hora y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo y online con Fernando Alonso

A qué hora empiezan los libres del GP de Países Bajos de Fórmula 1 en qué canal ver a Fernando Alonso y Carlos Sainz, en directo

Fernando Alonso, preparado para el GP de Países Bajos en Zandvoort

Fernando Alonso, preparado para el GP de Países Bajos en Zandvoort / Boglarka Bodnar / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El GP de Países Bajos abre de nuevo las puertas de la Fórmula 1 tras el parón veraniego. Zandvoort, uno de los circuitos más complicados del calendario, será el epicentro de la acción desde este viernes, con muchas exigencias para los equipos al tratarse de un fin de semana al sprint donde los pilotos dispondrán de una única sesión de entrenamientos libres antes de afrontar la clasificación de la prueba corta.

La atención estará especialmente centrada en Fernando Alonso y Aston Martin. Después del importante paquete de novedades estrenado en Hungría, donde el AMR26 incorporó hasta 16 modificaciones y mostró sus primeras señales claras de progreso durante la temporada, la escudería británica afronta ahora otro paso clave en su evolución con el estreno en carrera de la nueva especificación de la unidad de potencia Honda. El motor actualizado ya rodó por primera vez durante un 'filming day' posterior al GP de Hungría y está previsto que debute oficialmente en Zandvoort.

12/03/2026 ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team Honda AMR26, portrait during the Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026, 2nd round of the 2026 Formula One World Championship from March 13 to 15, 2026 on the Shanghai International Circuit, in Shanghai, China - Photo DPPI DEPORTES ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

Fernando Alonso, preparado para una nueva batalla con Aston Martin / ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / / Europa Press

Por ello, los Libres 1 tendrán todavía más importancia de lo habitual para Aston Martin. Alonso apenas dispondrá de una hora para comprobar cómo se integra la evolución de Honda con el renovado monoplaza, recopilar datos y encontrar una configuración competitiva antes de entrar directamente a la clasificación. El objetivo será comprobar si el nuevo motor permite recortar otro escalón frente a la zona media.

Zandvoort también supondrá el regreso de una lucha por el Mundial que llega con Kimi Antonelli en primera posición. El italiano encabeza la clasificación con 219 puntos, 50 más que Lewis Hamilton y 59 por delante de su compañero George Russell, después de subir al podio en Hungría. Con más puntos en juego por el formato sprint, el líder de Mercedes tendrá una nueva oportunidad de reforzar una ventaja que ya le permite afrontar la segunda mitad de la temporada como el principal candidato al título.

A qué hora son los entrenamientos libres del GP de Países Bajos de F1 2026

Viernes 21 de agosto

  • Libres 1: 12:30 horas
  • Clasificación Sprint: 16:30 horas

Dónde ver el GP de Países Bajos de F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Países Bajos se podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+.

En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.

Noticias relacionadas

Desde SPORT podrás seguir todo lo que suceda durante el Gran Premio de Hungría con las narraciones en directo de los entrenamientos, la clasificación y la carrera, además de las crónicas, el análisis y las reacciones de los protagonistas una vez finalizada cada sesión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona - Al-Ahly, en directo: Trofeo Joan Gamper y presentación del equipo, en vivo
  2. Sorpresa Ebrima' horas antes del Gamper
  3. La estrategia del Barça para el delantero centro
  4. Aitana Sánchez-Gijón (57 años): 'Cada día me levanto a las 5 de la mañana, desayuno dos kiwis y hago ayuno de 16 horas
  5. Así fue la oferta del Manchester United al Barça por Gavi
  6. Barcelona - Al Ahly: horario y dónde ver el Trofeo Joan Gamper gratis por TV, online y en directo
  7. Esta va a ser la última temporada de Frenkie de Jong en el Barça
  8. El Atlético da por cerrado el caso Julián Álvarez

Marc Cucurella, sobre Mourinho: "Quiere que entrenemos como Cristiano Ronaldo. Incluso le usa como referencia de lo que debería ser un jugador del Real Madrid"

Marc Cucurella, sobre Mourinho: "Quiere que entrenemos como Cristiano Ronaldo. Incluso le usa como referencia de lo que debería ser un jugador del Real Madrid"

Libres del GP de Países Bajos de F1: a qué hora y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo y online con Fernando Alonso

Libres del GP de Países Bajos de F1: a qué hora y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo y online con Fernando Alonso

La estadística sonríe a Ferrari en Zandvoort para plantar cara a Antonelli

La estadística sonríe a Ferrari en Zandvoort para plantar cara a Antonelli

Rennae Stubbs, exnúmero uno del tenis: “Rafa Jódar podría sumar a su equipo a Juan Carlos Ferrero, aunque su su padre ha hecho un gran trabajo y es una persona encantadora”

Rennae Stubbs, exnúmero uno del tenis: “Rafa Jódar podría sumar a su equipo a Juan Carlos Ferrero, aunque su su padre ha hecho un gran trabajo y es una persona encantadora”

Etapa 1 del Tour de l'Avenir 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

Etapa 1 del Tour de l'Avenir 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

Cedi Osman, de estrella de la Euroliga a la Eurocup con el PAOK: “No fue una decisión fácil”

Cedi Osman, de estrella de la Euroliga a la Eurocup con el PAOK: “No fue una decisión fácil”

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

¿Quién podrá frenar a Haaland en la lucha por la Bota de Oro de la Premier?

¿Quién podrá frenar a Haaland en la lucha por la Bota de Oro de la Premier?