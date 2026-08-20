Libres del GP de Países Bajos de F1: a qué hora y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo y online con Fernando Alonso

El GP de Países Bajos abre de nuevo las puertas de la Fórmula 1 tras el parón veraniego. Zandvoort, uno de los circuitos más complicados del calendario, será el epicentro de la acción desde este viernes, con muchas exigencias para los equipos al tratarse de un fin de semana al sprint donde los pilotos dispondrán de una única sesión de entrenamientos libres antes de afrontar la clasificación de la prueba corta.

La atención estará especialmente centrada en Fernando Alonso y Aston Martin. Después del importante paquete de novedades estrenado en Hungría, donde el AMR26 incorporó hasta 16 modificaciones y mostró sus primeras señales claras de progreso durante la temporada, la escudería británica afronta ahora otro paso clave en su evolución con el estreno en carrera de la nueva especificación de la unidad de potencia Honda. El motor actualizado ya rodó por primera vez durante un 'filming day' posterior al GP de Hungría y está previsto que debute oficialmente en Zandvoort.

Fernando Alonso, preparado para una nueva batalla con Aston Martin / ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / / Europa Press

Por ello, los Libres 1 tendrán todavía más importancia de lo habitual para Aston Martin. Alonso apenas dispondrá de una hora para comprobar cómo se integra la evolución de Honda con el renovado monoplaza, recopilar datos y encontrar una configuración competitiva antes de entrar directamente a la clasificación. El objetivo será comprobar si el nuevo motor permite recortar otro escalón frente a la zona media.

Zandvoort también supondrá el regreso de una lucha por el Mundial que llega con Kimi Antonelli en primera posición. El italiano encabeza la clasificación con 219 puntos, 50 más que Lewis Hamilton y 59 por delante de su compañero George Russell, después de subir al podio en Hungría. Con más puntos en juego por el formato sprint, el líder de Mercedes tendrá una nueva oportunidad de reforzar una ventaja que ya le permite afrontar la segunda mitad de la temporada como el principal candidato al título.

A qué hora son los entrenamientos libres del GP de Países Bajos de F1 2026

Viernes 21 de agosto Libres 1: 12:30 horas

Clasificación Sprint: 16:30 horas

Dónde ver el GP de Países Bajos de F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Países Bajos se podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+.

En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.

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Desde SPORT podrás seguir todo lo que suceda durante el Gran Premio de Hungría con las narraciones en directo de los entrenamientos, la clasificación y la carrera, además de las crónicas, el análisis y las reacciones de los protagonistas una vez finalizada cada sesión.