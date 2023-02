Abde se la vuelve a liar al Sevilla

Osasuna se impuso a los hispalenses 2-3 con un gol en el minuto 84 del extremo cedido por el Barcelona Hace un mes ya había dado a los rojillos contra los de Nervión el pase a las 'semis' coperas con un tanto en la prórroga

Vivió el Sevilla este domingo un 'déjà vu' en LaLiga, donde los hispalenses cayeron contra Osasuna en un partido disputadísimo que decidió Abde, como ya había hecho ante el equipo de Sampaoli en la Copa del Rey hace ahora un mes. El extremo marroquí, cedido por el Barcelona en Pamplona, dio ese día el pase a 'semis' a los rojillos con un gol en la prórroga. Hoy le bastaron tres minutos para brindar la victoria a Osasuna después de saltar al campo en el 81 y marcar en el 84. Tiene duende, que dirían en Andalucía.

FICHA TÉCNICA LaLiga Santander SEV 2 ________________ 3 OSA ALINEACIONES Sevilla Bono; Jesús Navas (Montiel, 84'), Gudelj, Nianzou, Fernando (Telles, 83'), Bryan Gil (Ocampos, 57'); Pape Gueye, Rakitic (Suso, 46'); Óliver, Lamela (Acuña, 46'); En-Nesyri. Osasuna Aitor; Diego Moreno, Aridane, David García, Juan Cruz; Ibáñez (Torró, 88'), Moncayola (Manu Sánchez, 71'), Brasanac; Aimar Oroz (Moi Gómez, 71'), Kike Barja (Abde, 81'); Kike García (Chimy Ávila, 81'). Goles 0-1 M. 18 David García. 1-1 M. 62 Gudelj. 1-2 M. 67 Fernando, en propia puerta. 2-2 M. 77 En-Nesyri. 2-3 M. 84 Abde. Árbitro Pulido Santana (canario). TA: Pape Gueye (42'), Acuña (79'), Ocampos (88'), En-Nesyri (94')) / Aimar Oroz (12') y Kike Barja (64'). TR: Fernando (94'). Incidencias Ramón Sánchez-Pizjuán. 34.538 espectadores.

Sampaoli introdujo cuatro cambios respecto al once que alineó en la derrota en Eindhoven. Salieron Dmitrovic, Telles, Acuña y Jordán para dar entrada a Bono, Gudelj, Pape Gueye y Lamela. El partido era la revancha de los cuartos de final coperos, donde Osasuna se impuso a los de Nervión 2-1. En El Sadar los rojillos fueron muy superiores al Sevilla y no tanto así este domingo, pero sí lo bastante para conseguir irse al descanso con un gol de ventaja, que pudieron ser dos si el VAR no hubiera anulado un tanto a Kike Barja, ya con 0-1 en el marcador, por un fuera de juego milimétrico del delantero.

Antes, David García había puesto al equipo de Jagoba Arrasate por delante con un acompasado remate de cabeza a la salida de un saque de esquina. Nianzou y Gudelj, muy blanditos, hicieron aguas en la marca y el central no desaprovechó el regalo para batir a Bono.

En la otra portería, mientras tanto, Aitor disfrutaba de unas plácidas vacaciones. Solo Bryan Gil buscó las cosquillas a la zaga navarra en alguna que otra diagonal aislada, pero el barbateño sigue sin demostrar el nivel que hizo que el Tottenham pagara 25 millones de euros por él en el verano de 2021. Sampaoli busca recuperarlo a fuerza de darle minutos, pero por ahora no lo ha conseguido.

Al filo del descanso Bono evitó el segundo de Osasuna con una fantástica mano abajo a disparo de Kike García. Estaban perdonando la vida los rojillos al Sevilla. Y el castigo de su afición fue silbar al equipo cuando el colegiado decretó el final de la primera parte.

Sampaoli, que veía que el partido se le iba, rectificó en el entretiempo cambiando a Rakitic y Lamela por Acuña y Suso. Luego entró Ocampos por Bryan. Y cogieron vuelo los hispalenses. El premio fue el empate, obra de Gudelj con un zambombazo desde la frontal que impidió reaccionar a tiempo a Aitor.

A partir de ahí reinó la locura. Osasuna volvió a adelantarse con un autogol de Fernando después de una salida a cazar moscas de Bono y En-Nesyri respondió por los de Nervión con un golazo después de sentar a Aridane con un recorte precioso y definir con el exterior del pie.

El duelo parecía abocado al empate. Hasta que Arrasate se sacó a Abde de la manga para que repitiera el truco de la Copa ganando la espalda a la zaga andaluza y batiendo a Bono con un remate cruzado y fuerte después de un balón peinado por Ibáñez. Está para ser titular.