Se desencalló, al fin, el mercado en Girona. Jhon Solís (Guacarí, 2004) saldrá traspasado a un Birmingham que apretó por su incorporación y pone sobre la mesa un montante económico irrechazable. El colombiano tenía un rol residual en los planes de Míchel y era uno de los principales candidatos a abandonar el barco para, además, liberar una de las tres fichas extracomunitarias y posibilitar la inscripción de un Claudio Echeverri que lleva semanas ejercitándose con sus nuevos compañeros.

Se acabó lo que se daba. Tras unas semanas de rumorología respecto al próximo destino del cafetero, es el club de la Championship quien se hará con sus derechos. Sonaron el Bahía brasileño o el Tigres UANL mexicano, pero les adelantó por la derecha el histórico club inglés, cuya oferta era superior a la del resto de postores.

Entre cuatro y cinco millones - además de un porcentaje - abonará el Birmingham, decimocuarto clasificado en la división plata del fútbol inglés.

Solís, la llave de la inscripción de Echeverri / X

Se trata de una operación excelente para un Girona que recuperará la inversión realizada en 2023: 5,5 millones por el 80% de sus derechos federativos. De esta forma, su anterior club, Atlético Nacional, recibirá el 20% de la cantidad estipulada en su traspaso. Solís viajará el martes para pasar la respectiva revisión médica y firmar un contrato que le ate a la entidad de West Midlands hasta junio de 2028, según información de César Luis Merlo.

Luz verde para 'El Diablito'

La salida del colombiano desbloquea, pues, la situación de un Claudio Echeverri que lleva semanas entrenándose a las órdenes de Míchel y se dejó ver, además, en la tribuna de Montilivi disfrutando del Girona-Osasuna junto a los futbolistas lesionados y al propio Solís. 'El Diablito' atesora un talento diferencial que dará un salto de calidad a la plantilla 'gironina'.

City y Leverkusen acuerdan terminar la cesión de Echeverri / X

Fue una de las prioridades de la secretaría técnica que encabeza Quique Cárcel en verano, pero finalmente se decantó por la propuesta de un Bayer Leverkusen que competía en la Champions League. Su aventura no prosperó en el BayArena y se replanteó cambiar de rumbo. Es ahí donde regresó a escena un Girona que nunca llegó a bajar los brazos y terminaría saliéndose con la suya.

Hay muchas ganas de ver a Echeverri en Montilivi. "Es diferencial en zona tres, tiene una energía especial. Le necesitamos mucho, aclara todas las situaciones: con pases, finalizacion y una mentalidad top", valoró un Míchel encantado con su fútbol en la previa de la visita de Osasuna.