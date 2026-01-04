¡Golpe monumental para el Girona! Ounahi, lesionado de gravedad en la Copa África

Si al Girona no le hacía mucha gracia la Copa África cuando le arrebató a su mejor jugador, Azzedine Ounahi, en un momento clave de la temporada, imagínense la preocupación cuando se le vio llegar con muletas y una bota de protección en la pierna izquierda al Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat para disputar los octavos de final contra Tanzania. En Montilivi se avecinaban muy malas noticias.

El jugador mostraba un rostro serio y preocupado. El 'Diari de Girona' confirmó que la lesión, en el sóleo, se produjo durante el entrenamiento del sábado. Una noticia muy negativa para Míchel Sánchez, quien tendrá que ingeniárselas durante entre seis y ocho semanas sin uno de los jugadores clave de un Girona que, si no empieza a sumar victorias, lo pasará muy mal para mantenerse en Primera División.

Llegado este verano del Olympique Marsella, Ounahi, quien costó 6 millones de euros, suma 3 goles y 2 asistencias en solo 10 partidos con el Girona. Un mago de rendimiento inmediato, que complica aún más la temporada al equipo catalán.

A la espera del diagnóstico oficial, la Copa África de Ounahi ha terminado, pero en el club preocupa especialmente el rendimiento del equipo durante su ausencia, que, salvo milagro, se prolongará más de un mes. De momento, el conjunto de Míchel visita esta tarde al Mallorca en Son Moix.