Isaac Fouto estalla y pide la inhabilitación de Gerard Piqué: "Es una puñetera vergüenza"

El partido entre el FC Andorra y el Albacete Balompié de LaLiga Hypermotion, generó una gran polémica tras conocerse el acta del árbitro Alonso De Ena Wolf. El encuentro estuvo marcado por decisiones discutidas y terminó con un enfado por parte del club local tanto por el arbitraje como por el desarrollo final del partido.

Según el acta, ya en el descanso Gerard Piqué se dirigió al colegiado en el túnel realizando objeciones sobre su actuación. Tras el encuentro, la tensión aumentó con reproches de varios miembros del club, entre ellos Cristian Lanzarote, que dijo a un asistente: "Eres el peor asistente de la categoría", y el director deportivo Jaume Nogués, que protestó con frases como: "Nos lo habéis traído expresamente a pesar de escribir una carta a la federación" y "¡Sinvergüenzas!".

El episodio más grave se produjo cuando, según el colegiado, Piqué se dirigió a él "a voz en grito en actitud amenazante, persiguiéndome a escasos centímetros de mi cara" hasta el vestuario arbitral, donde añadió: "¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!".

Durante el partido, además, el árbitro expulsó a tres miembros del cuerpo técnico del Andorra en el minuto 90, mientras que el gol del Albacete llegó en el 85 en una jugada protestada por un posible pisotón no señalado.

En un anexo posterior, el colegiado recoge que los incidentes continuaron en el parking, donde Piqué afirmó: "En otro país os reventarían" y "Salid escoltados no os vayan a agredir". También señala que Nogués dijo "Ojalá tengáis un accidente" y que el presidente Ferrán Vilaseca intentó agredir a un delegado, siendo frenado por la policía.

Tras conocerse el acta, Piqué reaccionó en redes criticando la designación arbitral: "Pedimos hace un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrara más partidos del FC Andorra. Es un árbitro que no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club", añadiendo que "las casualidades no existen" y calificando la situación como "una vergüenza".

Las palabras de Isaac Fouto en 'El Partidazo de COPE' reflejaron el enfado generado tras conocerse el acta. El periodista reaccionó con evidente ironía al inicio: "Bravo Piqué, maravilloso. Muy bien".

Tras esto, cambió el tono y mostró su indignación de forma contundente: "Qué puñetera vergüenza, qué macarra. Esto si no acaba en inhabilitación, mañana no tiene que quedar ni Liga ni Federación ni Consejo Superior de Deportes ni tiene que quedar Comisión Antiviolencia. Es una puñetera vergüenza y me enfado mucho. Es una vergüenza".

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El caso podría derivar en sanciones para el club por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que ya había advertido previamente al Andorra. Las medidas podrían ir desde multas hasta sanciones más graves como la deducción de puntos, a la espera de la decisión del Comité de Disciplina.