Los expertos coinciden tras más de 50 estudios: los futbolistas tienen un mayor riesgo de sufrir alzhéimer, párkinson y ELA

El fútbol siempre ha estado asociado a hábitos de vida saludables, pero cada vez son más los estudios que alertan de los riesgos que pueden provocar los golpes repetidos en la cabeza. El alzhéimer, el párkinson y otras enfermedades neurodegenerativas han pasado a ocupar el centro del debate, sobre todo después de que varias investigaciones detectaran una mayor incidencia de este tipo de trastornos entre los exfutbolistas profesionales.

Uno de los estudios más importantes es el que llevó a cabo la Universidad de Glasgow. Los investigadores realizaron un seguimiento a 7.676 exjugadores profesionales durante más de 18 años y compararon los resultados con los de otras 23.028 personas de la población general.

Los datos revelaron que los futbolistas tenían cinco veces más probabilidades de desarrollar alzhéimer, cuatro veces más posibilidades de padecer esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y el doble de riesgo de sufrir párkinson. Además, el estudio concluyó que la mortalidad por enfermedades neurodegenerativas era 3,5 veces superior a la del resto de la población.

La investigación también dejó otro dato llamativo, ya que el aumento del riesgo se observó principalmente entre los jugadores de campo y no entre los porteros. Este hecho reforzó la teoría de que los remates de cabeza y los impactos repetidos podrían estar relacionados con la aparición de este tipo de enfermedades, una hipótesis que ya ha provocado cambios en los protocolos de entrenamiento de varias federaciones.

Sobre este tema hablaron en 'El Larguero,' donde Álvaro Benito se mostró especialmente sorprendido por las cifras que han ido apareciendo en los últimos años: "Es un dato escalofriante. Tremendo, porque parece que el deporte es salud. Bueno, sobre todo el deporte, o el deporte de alto nivel, hay circunstancias un poquito más tal, pero es que este dato es tremendo".

José Cernuda, director de Proteckthor, recordó que el estudio de la Universidad de Glasgow es solo uno de los muchos trabajos científicos que han llegado a conclusiones similares y explicó que ya existen más de 50 investigaciones que respaldan esta teoría.

"Es un dato tremendo y son más de 50 estudios los que avalan este dato. Ya no solo es hablar de que en la Universidad de Glasgow un doctor ha demostrado que el fútbol tiene secuelas o que el futbolista profesional puede tener secuelas, sino que hay ya más de 50 estudios que lo respaldan", señaló.

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El especialista también puso el foco en la evolución que ha experimentado el fútbol durante los últimos años y que la preocupación no se limita únicamente a los remates de cabeza: "Los futbolistas cada vez corren más deprisa, tienen más fuerza y son más atletas, lo cual provoca más impactos. El futbolista profesional no solo tiene miedo a eso, sino que empieza a conocer que también tiene miedo a los impactos directos".