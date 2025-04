Fran Garagarza: "No hay ningún movimiento en firme por Joan García"

El Espanyol sumó en Mestalla un punto muy trabajado para dar un paso más hacia la permanencia. Con 39 puntos, tiene la salvación cada vez más cerca, pero todavía no es definitiva. A los pericos les quedan seis finales por delante.

En un día importante en Catalunya como es la Diada de Sant Jordi, Fran Garagarza, director deportivo de la entidad perica, atendió a los medios para repasar la actualidad del Espanyol: "Es un día maravilloso y un ambiente inmejorable. Yo creo que es un momento de felicitar también a todos los pericos y pericas por el 125 aniversario, por la situación en la que el equipo está ahora y por el día de Sant Jordi".

Sobre el buen estado del equipo, que suma diez de los últimos doce puntos, Garagarza señaló que el objetivo todavía no está logrado: "Estamos con 39 puntos a falta de 6 partidos. Parece que está, pero no está. Es obvio que estamos en una situación muy buena. Y no solamente en cuanto a puntos que sí, yo también diría en cuanto a las sensaciones y al día a día del equipo".

Estand del Espanyol en la Diada de Sant Jordi / Marc Marín

"Estamos bien, pero la alarma está puesta. No podemos girar al otro lado o pensar que ya está hecho. El domingo tenemos esa bola extra de ese partido que se aplazó en su día (Villarreal). Partido a partido, y competir en todos los encuentros para lograr los puntos", añadió.

LA ILUSIÓN DE LA AFICIÓN

El director deportivo también se manifestó sobre la opción de entrar en las plazas europeas, una posibilidad complicada pero aún factible matemáticamente. "No nos tiene que despistar. Sabemos la exigencia y la dificultad del día a día, y el partido contra el Valencia es todo un ejemplo".

Pese a mantener los pies en el suelo, Garagarza se muestra satisfecho por haber despertado la ilusión de la afición perica: "En nuestro entorno se respira este buen ambiente y para mí es positivo porque es una señal de algo bueno. Nuestra gente lleva tiempo sufriendo y esta sonrisa y este ánimo me parece fantástico. Pero dentro, la realidad tenemos que saber cuál es".

EL FUTURO DE JOAN GARCÍA

En cuanto a nombres propios, el director deportivo habló de Joan García, uno de los mejores porteros del actual campeonato: "Está en boca de todos es obvio, porque está rindiendo a un alto nivel. Está siendo determinante para nosotros".

La comitiva del Espanyol en Sant Jordi / Marc Marín

Además, se pronunció sobre el futuro del guardameta de Sallent. "Hay mucho ruido, pero no hay nada. No hay ningún movimiento en firme como lo hubo en el mercado anterior. Puede haber movimientos porque es un portero de máximo nivel, pero nosotros estamos tranquilos y lo más importante, el chico está muy tranquilo", apuntó.

También tuvo palabras de elogio para el técnico Manolo González. "Con Manolo ascendemos, tenemos 39 puntos en Primera y ya se ve la afición lo que le quiere. Es un orgullo que los aficionados quieran a un entrenador de la casa que encima viene del barro. Y la verdad es que se lo ha ganado".

LOS PLANES DE FUTURO

Por último, Fran Garagarza explicó los planes del Espanyol de cara al próximo mercado de fichajes. "Está claro que no vamos a poder ir a un esquema de ocho cedidos y tres jugadores libres. Tenemos que pensar en dar un paso más si queremos algunos jugadores, tener activos en propiedad. Otra cosa es que podamos, pero queremos. Hay que pensar en el mañana, en esa línea estamos trabajando", concluyó.