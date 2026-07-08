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ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: "Sin el sistema de pensiones, España habría obtenido un superávit público de 29.453 millones"

Las pensiones se han convertido en una de las principales preocupaciones en España

Gonzalo Bernardos

Gonzalo Bernardos / LaSexta

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Andrea Riera

Andrea Riera

Las pensiones vuelven a ser una de las grandes preocupaciones en España. El futuro del sistema público genera dudas por el envejecimiento de la población, la baja natalidad y el aumento del número de jubilados.

Cada vez más personas cobran una pensión y hay menos trabajadores en comparación para sostener el sistema, algo que se irá acentuando con la jubilación de la generación del 'baby boom'.

Sobre este tema se ha pronunciado el economista y profesor de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos, que ha compartido en la red social X (antes Twitter) una publicación en la que hace referencia a un artículo publicado en 'Expansión' sobre la situación de las pensiones.

El experto señala que el déficit público de España en 2025 fue de 40.330 millones de euros, mientras que el déficit del sistema de pensiones alcanzó los 69.783 millones. A partir de estas cifras, Bernardos asegura que, sin el déficit de las pensiones, España habría cerrado el año con un superávit público de 29.453 millones de euros.

La noticia explica que la situación actual responde principalmente a un problema demográfico. El sistema se creó en una época en la que había muchos más trabajadores por cada jubilado, pero esa relación ha cambiado debido a que las personas viven más años y nacen menos niños, lo que hace más difícil mantener el equilibrio entre ingresos y gastos.

El texto también señala que el gasto en pensiones ha aumentado en los últimos años por el incremento del número de jubilados, las nuevas pensiones más elevadas y la actualización de las prestaciones.

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Entre las medidas que plantea el artículo se encuentran retrasar progresivamente la edad de jubilación, favorecer que algunos trabajadores puedan seguir en activo durante más tiempo y dar un mayor peso al ahorro privado como complemento a la pensión pública.

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