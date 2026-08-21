Ruth Beitia completa el décimo aniversario de las cuatro 'heroínas de Río'

España logró en los Juegos Olímpicos de Río'16 cuatro oros femeninos en pruebas o competiciones individuales cuando en el cómputo global de todas las demás citas olímpicas tan solo suma seis (Miriam Blasco y Almudena Muñoz en Barcelona'92, Isabel Fernández en Sídney'00, Marina Alabau y Lydia Valentín en Londres'12 y Sandra Sánchez en Tokio'20).

En dos semanas mágicas, la atleta Ruth Beitia (salto de altura), la nadadora Mireia Belmonte (200 metros mariposa), la canoísta Maialen Chourraut (eslálom K-1) y la volantista Carolina Marín (bádminton) hicieron sonar cuatro veces el himno de España en un cuádruple logro que ha ido cumpliendo 10 años en los últimos 10 días.

La 'sirena' de Badalona

Mireia Belmonte abrió la veda en los 10 días más grandes del deporte femenino español en unos Juegos. A los tres días de colgarse el bronce en 400 estilos con 4:32.39 por detrás de la estrella húngara Katinka Hosszu con récord mundial (4:26.36) y de la estadounidense Maya DiRado (4:31.15), la badalonesa volvió a la piscina el 9 de agosto en las series de 200 metros mariposa.

Mireia Belmonte sufrió hasta la extenuación en los últimos metros / EFE

Por la mañana logró con 2:06.64 el mejor tiempo de las 27 participantes (Hosszu no se presentó), mientras que la barcelonesa Judit Ignacio fue eliminada al acabar vigésima con 2:09.82. Por la tarde, Belmonte fue segunda en la segunda semifinal con 2:06.06, superada por la australiana Madeline Groves (2:05.66). Fueron las dos más rápidas por la tarde.

La catalana había ganado dos platas en Londres'12 (200 mariposa y en 800 libres), por lo que salió a por el oro. Groves mandaba en el 50 (27.19) con la española a 99 centésimas que redujo a 46 en el 100 (58.08). Ahí cambió, tocó primera en el 150 (1:30.20) y los últimos metros fueron agónicos. ¡Oro con 2:04.85 por tres centésimas! Con 35 años, se resiste a anunciar su retirada.

La 'guerrera' de Lasarte-Oria

Tras su bronce en eslálom K-1 en los Juegos de Londres'12, la guipuzcoana Maialen Chourraut se presentó en Río con el objetivo de hacer aún más historia. Y eso que todo empezó fatal el 8 de agosto de 2016 en Deodoro, ya que en su primera bajada en las series se saltó una puerta, cometió algún error más y acabó última con 155,43 segundos.

Maialen Chourraut, camino del oro olímpico hace 10 años / EFE

La canoísta de Lasarte-Oria se rehízo en la segunda bajada y pasó undécima de las 15 clasificadas con 106,47 (se computaba la mejor manga de las dos). Tres días después, Chourraut regresó para disputar las semifinales y allí fue tercera con 101,83, por detrás tan solo de la austríaca Corinna Kuhnle (101,54) y de la británica Fiona Pennie (101,81).

Había pasado un solo día desde el oro de Mireia Belmonte y esa tarde Maialen Chourraut rozó la perfección con el único tiempo por debajo de los 100 segundos de toda la competición (98,65). Las únicas que le hicieron sombra fueron la neozelandesa Luuka Jones (101,82) y la australiana Jessica Fox (102,49). En Tokio'20 logró la plata y sigue en activo a sus 43 años.

La 'pantera' onubense

Carolina Marín fue una pionera en el bádminton, al estilo de Paquito Fernández Ochoa en el esquí alpino, Severiano Ballesteros en el golf o Lili Álvarez en el tenis femenino. En un país en el que prácticamente nadie conocía este deporte dominado de manera casi dictatorial por Asia, la onubense se presentó en Río tras haber ganado ya dos Mundiales y dos Europeos.

Carolina Marín rozó la perfección en Río'16 / EFE

La historia empezó el 11 de agosto en el Pabellón 4 de Riocentro con una 'paliza' a la finlandesa Nanna Vainio (21-6 y 21-4) y siguió el 13-A ante la danesa Line Kjærsfeldt (21-16 y 21-13). Pasó directamente a cuartos y el 16 de agosto venció a la surcoreana Sung Ji-hyun por 21-12 y 21-16, mientras que el 18-A noqueó a la china Li Xuerui en 'semis' por 21-14 y 21-16.

La india Pusarla Venkata Sindhu jugaba la final como en casa el 19 de agosto, ya que había una clara mayoría de aficionados de su país en las gradas. Empezó ganando (19-21), pero la respuesta de Carolina Marín fue espectacular, con continuos gritos para arrasar en el segundo set (21-12) y reinar en el tercero (21-15). ¡Oro! Se retiró el pasado mes de marzo por las lesiones.

La 'gacela' cántabra

Ruth Beitia culminó este sensacional póker de oros femeninos en el primer y único título olímpico femenino individual de la historia para el atletismo español. Y lo hizo en gran medida gracias a su entrenador, mentor y gran amigo Ramón Torralbo, quien la persuadió para que regresase al salto de altura tras un amago de retirada.

Ruth Beitia se coronó definitivamente en Río'16 / EFE

La cántabra ya había sido bronce en Londres'12, tenía tres platas mundiales y venía de lograr en Ámsterdam su tercer oro europeo seguido. En la calificación del 18 de agosto le pedían 1,94 y los saltó a la primera tras franquear sin fallo el listón sobre 1,85, 1,89 y 1,92. La gran sorpresa fue la eliminación de Yuliya Levchenko, plata al año siguiente en los Mundiales de Londres.

Ruth Beitia debutó saltando a la primera 1,88 en el Estadio Olímpico, repitió sobre 1,93 y sobre 1,97, asegurándose ya la plata al acompañarla tan solo la estadounidense Chaunté Lowe, pero a la tercera. Hubo emoción hasta el final, ya que ninguna de las dos pudo con 2,00 y el oro fue español. La campeona olímpica en Río se retiró en 2017 por diversos problemas físicos.