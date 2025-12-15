Mireia Belmonte: "Quizá me equivoqué cuando quería seguir y seguir y no paré a tiempo"

Mireia Belmonte (Badalona, 1990), la nadadora española más laureada de todos los tiempos, con un título olímpico y otro Mundial, ha admitido que "quizá" se equivocó cuando "quería seguir y seguir" nadando y no paró a tiempo para superar sus problemas físicos en los hombros.

Así lo ha asegurado en una entrevista con 'La Vanguardia' en la que repasa su carrera y que resume al asegurar: "La realidad superó a mi ficción".

Fue oro en el doble hectómetro mariposa en los Juegos de Río 2016 y campeona mundial en esa misma prueba en el Mundial de Budapest 2017, además de atesorar tres medallas olímpicas más, dos platas en Londres 2012 y un bronce en los 400 estilos, y cinco en Mundiales.

Preguntada por cómo definiría su carrera y si está totalmente satisfecha de la misma, Belmonte ha asegurado que "la realidad" superó a su ficción, porque "aquella niña que empezó a nadar no podía imaginarse todo lo que vino".

Desconoce si cometió errores en el pasado en cuanto a la planificación de la misma. "No sé si cometí errores, pero al final es lo que toca. Cuando quieres llegar al máximo nivel, tienes que darlo todo cada día", ha dicho.

Y se sincera al admitir que "a lo mejor" ha pecado de querer "seguir, seguir y seguir y no parar a tiempo". "Si echara la vista atrás, a lo mejor en alguna época sí que hubiera parado para seguir en mejores condiciones muscularmente. No sé, creo que cuando estás lanzado, pararte tampoco es tan fácil", ha desvelado.

Mireia Belmonte durante una prueba en Málaga / Daniel Pérez / EFE

Ahora con 35 años, Belmonte comenta que "simplemente" se está entrenando. "Lo hago un poco menos que antes, me entreno por mi cuenta, cuatro horas diarias en una piscina de Badalona, cerca de mi casa", ha contado.

En el último año, desde el pasado Open de Mallorca, la badalonesa ha vuelto a la rutina de entrenamientos, tras un nuevo parón por culpa de las lesiones.

"Después de aquella reunión en Mallorca necesitaba un poco de descanso, paré por un tiempo y luego volví a la piscina. Poco a poco he ido poniéndome al día. Al final mandan mis hombros y en mi caso, repararlos es la prioridad", ha explicado.

En cuanto al estado de sus hombros, Mireia Belmonte cuenta que los dos están castigados: "El derecho, un poco más que el izquierdo. Está roto el tendón del supraespinoso, aparte de bursitis y tendinitis".

Las lesiones, según cuenta, son producto de años acumulando kilómetros nadando. "Al final el cuerpo se desgasta. Y conforme se rompe, se deshilacha y se rompe más", ha indicado Belmonte, quien comenta que la única solución final es la operación, opción que "por ahora" descarta.

"(Si se operara) perdería mucha movilidad y fuerza. De momento, no toca... Si lo he llevado a raya es porque he controlado el entorno del hombro, la escápula y el pectoral. Si refuerzas esas partes, el hombro no tiene que hacer trabajo extra. Lo hago con pesas", ha insistido.