En directo
BALONMANO
España - Portugal en directo: Europeo de balonmano en vivo hoy
Sigue en directo el último partido de la Main Round de la selección española
Jesús Burgos
Última hora y resultado del España - Portugal del europeo de balonmano 2026.
ESPAÑA - PORTUGAL (12-16)
Primer gran robo para España pero aparece Valerio ante Tarrafeta.
EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE: ESPAÑA - PORTUGAL (12-16)
Saca Portugal.
DESCANSO: ESPAÑA - PORTUGAL (12-16)
A punto de empezar la segunda parte.
DESCANSO: ESPAÑA - PORTUGAL (12-16)
Esperamos que España mejore en absolutamente todo. Ha sido superada en todas las vertientes del juego con una dupla de los hermanos Costas estelar.
DESCANSO: ESPAÑA - PORTUGAL (12-16)
Pausa y respiro. Volvemos en unos minutos para seguir con la segunda parte de este encuentro entre España y Portugal.
DESCANSO: ESPAÑA - PORTUGAL (12-16)
Después de treinta minutos donde España no ha estado bien ni en defensa ni en ataque y se ha visto superada por Portual, lo mejor es el resultado. Cuatro tantos arriba para Portugal donde los hermanos Costas han tenido muchas facilidades y atrás se han mostrado muy seguros.
FALTAN 10 SEGUNDOS: ESPAÑA - PORTUGAL (12-16)
Marca Portugal pero no es válido porque Iturriza se encuentra dentro.
ESPAÑA - PORTUGAL (12-16)
¡Aparece Sergey Herández! Tarrafeta logra anotar y recorta a cuatro de distancias. La ventaja más corta para los lusos desde hace muchos minutos.
MIN.29: ESPAÑA - PORTUGAL (11-16)
Tiempo muerto solicitado por el técnico Paolo Pereira.
ESPAÑA - PORTUGAL (11-16)
Gran robo español para que Odriozola anotara desde el lateral.
