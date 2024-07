Motta le deja las cosas claras a Chiesa

Se puede decir mucho sin apenas articular palabra. Eso es lo que hizo Thiago Motta en la previa del primer partido amistoso de la Juventus, ante el Nuremberg, al ser preguntado por Federico Chiesa. El extremo italiano sigue haciendo la pretemporada con el conjunto de Turín, pero tiene pie y medio fuera.

"Chiesa forma parte de la Juventus en este momento. Luego, veremos que pasa. Como todos, está entrenando bien y de momento forma parte del grupo" afirmó Motta ante la prensa. Unas declaraciones que dejan en claro la decisión del técnico y el club con el atacante: la salida es la única opción.

Entre los candidatos a hacerse con los servicios de Chiesa se encuentran, precisamente, dos equipos de la Serie A: la Roma y el Inter de Milán. La Juve tiene claro que quiere sacar rédito económico por el jugador, que no acepta renovar a la baja y tiene contrato hasta junio de 2025.

Pendiente de los fichajes

Por lo que respecta al apartado de entradas, Thiago Motta no quiso hablar demasiado de los objetivos que tiene la Juventus para este verano. "Koopmeiners y Todibo no son mis jugadores y no hablo de eso. Trabajo con mi equipo y estoy feliz así", sentenció el técnico.