Ultimátum de la Juve a Chiesa: renovación a la baja o puerta

Es uno de los culebrones del verano en Italia. La pasada semana saltó una de las grandes 'bombas' del mercado: Thiago Motta no cuenta con Chiesa. El objetivo del club era renovar al extremo italiano, pero la llegada del nuevo técnico de la Juve cambió drásticamente la situación. Pero aún puede haber un nuevo cambio de rumbo...

Chiesa no es el mismo desde que en 2022 sufrió una rotura de ligamentos. Después de esa lesión, Chiesa no volvió a ser aquel jugador determinante en carrera y que desesperaba de manera constante a los defensas. Pese a eso, el extremo seguía siendo un pilar fundamental en el esquema de la Juve.

Con Allegri en el banquillo, el jugador italiano ha seguido siendo clave. Anotó un total de 10 goles en 37 partidos en una temporada nada fácil para los intereses de la Juve. Pero la llegada de Thiago Motta ha cambiado radicalmente su situación. Pese el interés del club en renovar al jugador, el nuevo técnico juventino apuesta por su salida. De esta manera, pese a que el adiós de Chiesa era un hecho en Italia, podría haber un nuevo giro en el culebrón.

DUDAS PARA EL JUGADOR

Según informa 'La Gazzetta dello Sport', tras el movimiento de Motta, la dirección deportiva juventina le ha ofrecido a Chiesa dos opciones: renovación a la baja o una salida. De esta manera, al jugador le vienen muchas dudas a su cabeza. La posibilidad de continuar en el club sigue abierta, pero con el riesgo de no tener protagonismo tras el rechazo de su nuevo técnico, hace que aumente la opción de buscar un nuevo club en el que sentirse más valorado.

Una tercera vía que podría tener Chiesa es negarse a salir y no renovar por el club, ya que el jugador termina contrato en 2025. Pero esta última posibilidad podría significar un suicidio deportivo para el jugador, puesto que no correría solo el riesgo no de tener protagonismo, sino cabría la posibilidad de que el jugador se quedase totalmente apartado del equipo durante una temporada.

Chiesa celebra un gol con la Juventus / Alessandro Di Marco

Mientras el jugador decide si renovar o continuar ligado en el club, el italiano sigue siendo apetecible para muchos clubes europeos. Según informan diferentes medios, el jugador ha recibido a lo largo de los últimos meses propuestas de la Premier League y de la Bundesliga. En estos momentos, el equipo más interesado en el jugador es el Bayern de Múnich y, según informa el rotativo italiano, el Manchester United de Ten Hag sigue atento la situación del jugador.

Se esperan semanas intensas en Turín. La posible marcha de Chiesa se ha convertido en un culebrón que aún tiene muchos capítulos que contar.