Wenger, sobre el Clásico: "Fue un duelo de hombres contra niños"

Arsène Wenger suele ser categórico en sus comentarios para analizar los partidos y el Clásico no fue una excepción. El entrenador francés dejó claro que el Madrid fue superior en todas las facetas del juego y comentó que el Barça pecó de inexperiencia: "El Clásico fue un poco como un duelo entre hombres y niños. La defensa del Real Madrid fue mucho más fuerte que la del Barcelona. En ataque, el Madrid siempre parecía capaz de marcar, mientras que el Barcelona parecía ineficaz", indicó.

Wenger añadió que el Barça no fue capaz de hacer daño en las zonas decisivas del terreno de juego: "El Barça tuvo mucho el balón, pero nunca parecía capaz de meter un gol. Mucho pase horizontal y poco riesgo ante una defensa realmente bien plantada. Les ganaron muchos duelos", señaló.

El técnico francés también alabó el juego de los blancos y el planteamiento de Xabi Alonso: "Le doy mucho crédito a Xabi Alonso. Equilibró bien al equipo para acabar siendo superior. Defendieron bien, presionaron al rival y crearon acciones de peligro logrando dos goles y fallando un penalti. Claramente jugaron un buen partido y, para mí, merecieron ganar este partido ante un Barça que mostró muy poco arriba".

Para el entrenador francés, a parte de la intensidad, la clave del partido estuvo en la defensa blanca y en sus ataques verticales que hicieron sufrir mucho a la defensa blaugrana, sobre todo, durante la primera mitad. Cree que el resultado fue justo ya que el Barça no tuvo demasiadas ocasiones claras de gol en un encuentro en el que los blancos dominaron bien los espacios y el centro del campo y sufrieron muy poco.