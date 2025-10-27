Un clásico atípico para Flick que deja algunas dudas en el Barça

Se rompió la fabulosa racha del Barça de Flick en los clásicos. Tras cuatro victoras en cuatro partidos, 16 goles a favor y solo siete en contra, el técnico alemán vivió su primera derrota en un duelo ante el eterno rival. Es verdad que quizás las sensaciones no eran las mejores, por las bajas y por el momento de forma del equipo, pero no por eso fue menos dolorosa la caída en el coliseo blanco.

Tras el recadito previo de Lamine, el Bernabéu le obsequió con una sonora pitada cuando sonó su nombre por megafonía. Todo parecía llevar a la típica reacción del astro de Rocafonda en la que se crece, saca sus jugadas prohibidas, marca y manda callar a los casi 80.000 espectadores que se dieron cita en el modernísimo templo de Florentino Pérez. Como el curso pasado, vaya. Pero no. Algo no está carburando bien en el organismo del ‘10’.

LAMINE, 'FRENADO'

Esa pubalgia que arrastra no le deja rendir al 100%. Se le nota en las arrancadas, a la hora de bajar a defender. No está con la estrella habitual. Y, lógicamente, su equipo se resiente muchísimo. Más aún sin sus socios del tridente ofensivo. Raphinha y Lewandowski se echaron mucho de menos. Regresó de lesión Ferran, jugó de inicio, pero estuvo bastante desconectado.

INICIO RARÍSIMO

Todo se emborronó cuando en el 1:50 Soto Grado, al que el barcelonismo ya miraba con recelo, se inventó un penalti precisamente de Lamine sobre Vinicius. El VAR tuvo que avisarlo y cuando vio un par de tomas lo anuló porque era el carioca quien pateaba la pierna del de Mataró. Luego hubo tuvo que actuar de nuevo el VAR para anular un gol a Mbappé. Pero el Madrid, que hacía más daño en ataque, anotó el 1-0.

Hansi Flick, preparado para vivir el clásico en la grada / sport

Kylian olía la sangre a la espalda y el cuadro azulgrana sufría muchísimo atrás. El empate de Fermín pareció dar alas, pero el 2-1 antes del descanso de Bellingham dolió. La segunda mitad fue un quiero y no puedo azulgrana. Toda la alegría y la verticalidad de los clásicos del curso pasado brilló por su ausencia. El equipo se mostraba plano y previsible y apenas pudo inquietar a Courtois.

Lamine Yamal y Vinicius, durante el partido / DAZN

Y un encuentro que había sido inusualmente limpio para tratarse de una rivalidad tan profunda acabó de forma sucia. Porque Carvajal se olvidó de la selección y del brazalete y se fue a por Lamine tras el pitido final. Y Vinicius, en otro espectáculo bastante bochornoso marca de la casa, hizo el resto. Mucho por mejorar. Y no hay que dormirse.