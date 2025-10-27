Alcaraz - Norrie: horario y dónde ver su debut en el Masters 1000 París 2025 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Cameron Norrie este martes 28 de octubre en la segunda ronda del Masters de París-Bercy 2025, el último torneo de categoría 1000 de la temporada. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Cumplido casi un mes desde su victoria en el ATP 500 de Tokio, Paris La Défense Arena será el escenario que albergue el esperado regreso de Alcaraz al circuito profesional. A pesar del periodo de inactividad, el de El Palmar llega rodado después de participar en el Six Kings Slam, torneo de exhibición en el que sucumbió en la gran final ante Jannik Sinner.

Alcaraz aterriza en la capital gala como defensor del número 1 del ranking ATP, aunque podría perder esta posición de privilegio en función de los resultados. Si el murciano no alcanza las semifinales y Sinner se proclama campeón del torneo, el italiano sería el encargado de presidir la clasificación mundial de tenistas hasta la disputa de las ATP finals, donde 'Carlitos' podría volver a adelantarle.

Alcaraz y Sinner, bromeando en la red / X

El primer desafío de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de París será Cameron Norrie, el número 31 del mundo. El británico consiguió superar el primer corte, del que el murciano está exento por su condición de cabeza de serie del torneo, después de imponerse en dos sets ante el argentino Sebastián Baez.

El duelo de este martes será el octavo enfrentamiento entre Alcaraz y Norrie, que se vieron las caras hace apenas unos meses en los cuartos de final de Wimbledon 2025. La balanza en este cara a cara por el momento se inclina claramente a favor del murciano, vencedor en cinco de los siete precedentes.

Alcaraz y Norrie se saludan tras su último enfrentamiento / NEIL HALL

¿A qué hora juega Alcaraz contra Norrie en el Masters 1000 de París 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie, correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de París-Bercy 2025, tendrá lugar este martes 28 de octubre en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el Alcaraz vs Norrie del Masters 1000 de París 2025?

En España, todos los partidos del Masters 1000 de París-Bercy 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de París-Bercy 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.