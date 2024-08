Valverde: "¿Nico? Estoy tan tranquilo como antes"

Ya falta menos para que el culebrón Nico Williams llegue a su final. Los inputs que llegan desde todas las partes supuestamente implicadas en el posible fichaje del extremo por el Barça van cada día más en la direccción que le interesa al Athletic.

Si desde el Barça deslizaban esta semana que empezaban a ver muy negra su incorporación, desde Bilbao las declaraciones que van produciéndose siguen el mismo camino. De hecho, la entidad blaugrana está poniendo más el foco en lograr la llegada de Dani Olmo y ha empezado negociaciones con el RB Leipzig.

El Athletic no negocia

En cambio, el Athletic Club, como es habitual, no negocia con nadie y si el Barça quiere firmar a Nico Williams solo tiene una manera: convencer al jugador y pagar su cláusula, que es de 58 millones de euros. El problema es que, como parece, el delantero habría tomado la decisión definitiva de quedarse.

Nico Williams calza botas Nike / Associated Press/LaPresse

En ese sentido, Ernesto Valverde, entrenador de los leones, ha vuelto a ser claro en las últimas declaraciones realizadas al respecto. Cuestionado por el futuro de Nico Williams, ha asegurado que "estoy tan tranquilo como antes. El mercado se cerrará el 31 de agosto y aún falta un mes", ha comentado, pero no sobre la salida del jugador: "No me refiero sólo a Nico, sino que también podemos mejorar nuestro equipo". Eso sí, pide que nada le afecte al equipo: "Veremos qué pasa porque cada día sale algo nuevo en la prensa, pero no debemos dejar que estas cosas nos afecten".