"A día de hoy, no podemos fichar a Nico Williams"

Aunque parece que cada vez se complica más su fichaje, Nico Williams sigue siendo objetivo del Barça para reforzar la delantera este próximo verano. Que sería un gran refuerzo lo piensa el presidente, Joan Laporta, y también Víctor Font, segundo en las últimas elecciones y futuro candidato. Font, sin embargo, cree que el club azulgrana no puede fichar al extremo del Athletic.

“Ojalá pudiéramos fichar a Nico Williams porque es lo que necesitamos. El presidente ha dicho que es posible, pero eso no es cierto. Hoy no se puede hacer. Esperamos que sea posible mañana. Pero hoy no lo es”, ha dicho el empresario de Granollers a 'The Athletic'.

Font, crítico con la junta directiva, pide que no hayan más promesas incumplidas. "Los socios queremos soñar y creer lo que nos dicen. El problema es que llevan tres veranos diciéndonos que todo está bien, que ficharemos jugadores y que todo está resuelto. Cada año que pasa, la credibilidad cae. Y este verano, si no se cumplen las promesas, la credibilidad caerá aún más”, sigue el líder de 'Si al Futur'.

En su conversación con 'The Athletic', Font critica la operación de Barça Studios que, según él, fue la que permitió hace dos veranos fichar a futbolistas como Raphinha, Lewandowski o Koundé. "Lo que permitió la compra de estos jugadores no fue solo la venta de los derechos audiovisuales. Fue el 49 por ciento de Barca Studios. Sin los 200 millones de Barça Studios, no habrían podido hacer esos fichajes. Y esa operación, hoy por hoy, es ficticia. La vendieron a unos inversores que no pagaron y no han ayudado a construir ningún negocio. El problema ha sido encontrar otro inversor”.

El empresario pide a la junta directiva que no tome decisiones ni con Barça Studios ni con Nike que hipotquen el futuro de la entidad. "Con Nike, espero que no aceptemos condiciones que hipotequen nuestro futuro. Con Barca Studios, esperamos que no haya más operaciones extrañas que no aporten valor a medio y largo plazo. Si crees que después de amenazar a Nike y tratarla mal no te van a exigir el máximo, no sabes cómo funciona la América corporativa. Con Barça Studios, todos estamos esperando otra vez la improvisación de última hora”.