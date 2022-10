"Desde pequeño jugar en el Barça es un sueño"

Arnau Martínez, criado en La Masia, es una de las sensaciones del arranque de temporada del Girona El defensa ha hablado para el 'Què t'hi jugues' y ha valorado muchos asuntos de actualidad

Hace un par de temporadas, en una Segunda A durísima y llena de jugadores forjados y veteranos, llamaba la atención ver en la defensa del Girona a un chico juvenil de segundo año como titular. Arnau Martínez fue precoz. Pero sobre todo porque él se lo ganó. Descarado y mucho más maduro sobre el campo que lo que refleja su carné de identidad. El jugador formado en La Masia está más que asentado ahora en el cuadro catalán. En su primera campaña en Primera ha necesitado apenas un puñado de partidos para ganarse el respeto de todos.

El lateral, pieza clave para Míchel, ha hablado para los micrófonos del 'Què t'hi jugues', de la Cadena SER. "No es normal que con 19 años los jóvenes estemos jugando en Primera. Con Míchel me llevo muy bien y también me gusta que me echen broncas", ha comentado el futbolista de Premià de Dalt.

MASCHERANO, REFERENTE

"Mi referente siempre ha sido Javier Mascherano. La impresión que tengo es que tenemos menos puntos de los que hemos merecido", ha añadido el catalán, que ha asegurado que "siempre es bueno tener competencia, mejoras entrenando y en los partidos y así no te puedes relajar".

Sobre su pasado en el Barça y cómo ve la opción de recalar en el futuro en el cuadro azulgrana ha sido claro: "Fue difícil, pero lo mejor que me ha pasado es salir del Barça y por eso estoy aquí; desde pequeño he sido del Barça y jugar aquí es un sueño".